Coronavirus: Keine Chance dem Computervirus

Aufgrund der aktuellen Situation rund um COVID-19 arbeiten die Menschen vermehrt in Telearbeit. Allerdings kann die Heimarbeit zum Risikofaktor für Firmen werden, da es so für Unbefugte häufig leichter ist, sich durch Sicherheitslücken Zutritt zu Netzwerk und Daten zu verschaffen. Gerade in Zeiten wie diesen steigt die Cyberkriminalität.

Maßnahmen gegen die Cyberkriminalität

Es ist in den vergangenen Tagen alles sehr schnell gegangen. Tausende Menschen wurden aufgrund der Coronapandemie nach Hause geschickt und angehalten, von dort aus zu arbeiten. Was sicherer für die Mitarbeiter ist, muss es aber nicht unbedingt für das Unternehmen sein. Denn oft fehlt es außerhalb des Büros an adäquaten IT-Sicherheitsvorkehrungen. Der Firmenlaptop oder auch der private Laptop werden gedankenlos mit dem Firmennetzwerk verbunden und machen es Kriminellen einfach, an sensible Daten zu gelangen. Vor der Inbetriebnahme des Laptops bzw. dem Homeoffice-Antritt sollte man sich deshalb vergewissern, dass alle wichtigen Programme und Softwarelösungen installiert sind. Leider ist das wegen der schnell eingetretenen Maßnahmen nicht überall oder nur unzureichend passiert. "Und selbst wenn IT-Mitarbeiter versuchen dies Probleme Remote zu lösen, können dabei Schwachstellen in der IT-Umgebung entstehen", weiß man bei EY Aber auch nicht abgesicherte Heim-Netzwerke, Phishingmails oder diverse Schadsoftware, die zum Beispiel durch mangelhafte Antiviren-Programme auf den Computer gelangen, können zu Problemen führen. "Nicht abgesicherte Netzwerke nutzen Kriminelle natürlich jetzt aus und werden diesen Angriffsvektor stärker nutzen. URLs zu vermeintlichen Gesundheitsseiten und 'So schützen Sie sich vor Corona'-PDFs sind die gängigsten Lockmittel der Angreifer, um Malware einzuschleusen und Nutzerdaten abzugreifen", erklärt Thomas Snor, A1 Digital Director Security. Phishingmails sind bereits verstärkt im Umlauf und zielen darauf ab, die Unsicherheit der Menschen . "Das Bundeskriminalamt warnt jetzt schon vor Kriminellen, die aktuell unter dem Deckmantel 'Corona' versuchen, die aktuelle Situation auszunützen", so Snor."Auch wenn die aktuelle Lage unsicher ist und die Aufmerksamkeit von Unternehmen momentan eher bei arbeitsrechtlichen und finanziellen Themen liegt, darf dabei auch das Thema Cybersecurity nicht vernachlässigt werden", warnt man bei EY. Oft reicht es schon aus, ein paar einfache Tipps zu befolgen, um sich vor dem Ärgsten zu schützen. "In Zeiten wie diesen ist es wichtig, seine Informationen von seriösen bzw. öffentlichen Stellen zu beziehen. Anwender sollten bei Mails misstrauisch sein, speziell wenn man dazu aufgefordert wird, Dateien von unbekannten Servern abzurufen, oder nach persönlichen Daten - etwa Passwörtern - gefragt wird", führt Snor von der A1 Digital aus. "Firmen sollten darauf achten, dass Mitarbeiter so einfach wie möglich, aber auch so sicher wie möglich arbeiten können. Der Zugriff auf Firmendienste sollte von extern immer über eine starke 2-Faktor Authentication, wie etwa über ein Login am Laptop und am Handy, erfolgen." Außerdem sollte der Arbeitsrechner auch zu Hause immer gesperrt werden, wenn man den Arbeitsplatz verlässt, so können andere Familienmitglieder - vor allem Kinder - nicht zugreifen und versehentlich einen "falschen Knopf" drücken. Gute Antivirus-Programme und verschlüsselte Verbindungen tragen ebenfalls zur Sicherheit am improvisierten Arbeitsplatz bei.