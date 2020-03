Coronavirus: Molkerei-Branche ist gerüstet

Durch unsere Tochtergesellschaft in China sind wir bereits von den Auswirkungen des Coronavirus betroffen worden. Seit Ende Februar wird dort für den asiatischen Markt wieder produziert, so dass der wirtschaftliche Schaden – soweit wir das bis jetzt absehen können – relativ beschränkt blieb. Im europäischen Handel können wir beobachten, dass zum Teil einige unserer Handelspartner verstärkt ihren Lagerbestand mit unseren Produkten ausbauen. Ein verändertes Konsumverhalten des Endkunden konnten wir bis jetzt nicht registrieren. Für uns ist das größte Risiko, dass durch Coronafälle in geographischer Nähe zu unserer Firma beispielsweise in Süddeutschland und Tirol Quarantänemaßnahmen vorgenommen werden können, die direkt oder indirekt den Betrieb sowohl im Verwaltungs- als auch Produktionsbereich behindern können. Interne Maßnahmen wurden bereits innerbetrieblich getroffen um ein Risiko sowohl für Mitarbeiter als auch für Produktion so gering wie möglich zu halten. Rupp