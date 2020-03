Seit 26. März 2020 betreibt die Traditonsbrauerei ein Lieferservice für Privatkunden in Wien.

Trotz Einschränkungen durch das Coronavirus produziert die Ottakringer Brauerei derzeit weiter bei vollem Betrieb. Ergänzend startete man nun einen Zustelldienst für Privathaushalte, der folgendermaßen funktioniert: Wer bis 16 Uhr unter www.ottakringershop.at bestellt und online bezahlt, der bekommt am nächsten Tag die georderten Getränke - Bier, Limonade, Mineralwasser etc. - montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr von den Ottakringer Bierführern geliefert. Ab einem Bestellwert von 69 Euro erfolgt die Zustellung kostenlos in ganz Wien (ins Umland auf Anfrage)."Als große Wiener Brauerei steht Ottakringer seit über 180 Jahren für großartige Biere und die ganz typische Lebensfreude dieser Stadt", so Matthias Ortner, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei. "Diese Lebensfreude darf uns trotz allem nicht verloren gehen; daher möchten wir mit unserem Lieferservice dazu beitragen, dass die sozialen Kontakte minimiert werden und Bierliebhaber frisch aus dem 16. Bierzirk direkt beliefern."