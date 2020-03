Hamsterkäufe, Schutz der Mitarbeiter, Abstimmungen mit Logistik und Handel - die Industrie steht vor herausfordernden Zeiten. Wir haben uns Unternehmen, die von der steigenden Nachfrage nach ihren Produkten besonders stark betroffen sind, umgehört, wie sich die Coronakrise auf sie auswirkt und wie sie mit der Situation umgehen.

Teigwarenhersteller, Hygieneartikelproduzenten und die Mühlenindustrie sind am stärksten von den sogenannten Hamsterkäufen betroffen. Die leeren Regale täuschen, heißt es von Seiten des Handels, es seien genügend Produkte vorrätig, man komme nur mit dem Einräumen nicht hinter her. Aber wie sieht das die Industrie? Eine Branche zwischen großer Nachfrage sowie steigender Produktion und dem Schutz ihrer Mitarbeiter.

Kategorie Teigwaren Der Nudelproduzent Joachim Wolf von Wolf Nudeln erklärte vor ein paar Tagen in einem ORF-Interview ganz ehrlich, dass seine Mitarbeiter derzeit Sonderschichten schieben und mit der Lieferung an den Handel kaum mehr nachkommen. Die Bitte an die Bevölkerung: "Hört auf mit den Hamsterkäufen." Kiloweise Nudeln zu kaufen und zu horten ist nicht nötig, die Versorgung sei 100-prozentig gesichert, denn es werden nur österreichische Zutaten verwendet. Dass sich der Aufwand, am Ende des Jahres lohnt bezweifelt Wolf. Er geht davon aus, dass sich die Zahlen kaum von denen im Vorjahr unterscheiden werden, dagegen werden seine Mitarbeiter, wenn der Peak erst mal überwunden ist, wohl eine Zeit lang weniger zu tun haben. Die Human Ressourcen-Stunden werden durch die vielen Überstunden aber ansteigen, was sich auch in den Kosten niederschlagen wird.

Bei Barilla sieht man das hingegen etwas entspannter. Zwar wurde auch hier eine sprunghaft gestiegene Nachfrage beobachtet, "wir haben aber auch diese Entwicklung bereits aktiv reagiert und arbeiten gemeinsam mit unseren Handelspartnern daran, die Warenverfügbarkeit unseres Sortiments sicherzustellen", sagt Managing Director Matthias Spiess gegenüber CASH.at. "Trotz der ausgesprochenen Reisebeschränkungen ist aktuell keine unserer Produktionsstätten von größeren Einschränkungen betroffen. Auch unsere Dienstleister, insbesondere in der Logistik, versorgen uns auf sehr gutem Niveau."

Kategorie Hygieneprodukte Desinfektionsmittel, Seife und andere Hygieneprodukte gehören ebenfalls zu den Top-Produkten in punkto Nachfrage und sind zeitweise nur schwer erhältlich, vor allem Desinfektionsmittel. Das kann auch Claudia Bach, Unternehmenssprecherin bei Reckitt Benckiser bestätigen: "Auch in Österreich verzeichnen wir bei Dettol Desinfektionsmitteln einen merklichen Anstieg der Nachfrage. RB hat bereits vor Wochen die globalen Produktionskapazitäten erhöht. Unsere Fabriken laufen auf 'vollen Touren'. Ein Projekt-Team arbeitet kontinuierlich daran, die globale Warenversorgung zu optimieren. Die Entwicklung der globalen und lokalen Nachfrage ist jedoch nur schwer vorauszusehen. Die Kapazitäten sind deshalb kurzfristig begrenzt, weshalb es in den kommenden Wochen zu Lieferverzögerungen und -engpässen vor allem bei unseren Dettol Desinfektionsprodukten kommen kann. Wir arbeiten aber mit Hochdruck daran, die Warenverfügbarkeit bestmöglich sicherzustellen." Wie sich die Situation und die Auswirkungen von COVID-19 auf die Ergebnisse des Konzerns auswirken, kann man derzeit noch nicht einschätzen. Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter haben aber höchste Priorität. "Es gibt Notfallpläne und klare länderspezifische Richtlinien in unseren Produktionsstätten und Offices", so Bach.

Von vermehrten Aufträgen bei Seife, APC, Dusche, Handpflege & Körperlotions spricht Ernest Widek, Sales Manager, Beiersdorf Österreich: "Die kurzfristig erhöhte Nachfrage (Hamsterkäufe) wird gedeckt und die jeweiligen Handelspartner erhöhen ihre Stocks". Versorgungsprobleme gäbe es derzeit aber keine. "Alle Handelspartner können termingerecht beliefert werden", so Widek. "Weder unsere Produktionsbetriebe noch unsere Zusammenarbeit und unser Geschäft in Österreich werden dadurch beeinflusst. Uns ist es wichtig, auch unter diesen außerordentlichen Umständen einen weiterhin hohen Service und vertrauensvolle Zusammenarbeit zu gewährleisten". Gleichzeitig hat man allerdings auch zahlreiche Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter umgesetzt - vom Verzicht von Reisen und Meetings über die Verstärkung von Hygiene- und Sicherheitsroutinen bis hin zu Homeoffice an allen europäischen Standorten vorerst bis Ostern, sofern es möglich ist. "Wir glauben, dass dies der richtige Weg ist, um das Risiko für unsere Mitarbeiter, unsere Partner und die Gesellschaft insgesamt zu reduzieren", sagt der Sales Manager.