CP Gaba: Zahnpflege ist auch eine Altersfrage

Im Rahmen der Initiative "Monat der Mundgesundheit" hat CP Gaba die Mundhygienegewohnheiten der österreichischen Bevölkerung über 40 Jahren erheben lassen.

Je älter die Österreicherinnen und Österreicher werden, desto wichtiger wird ihnen die Pflege der eigenen Zähne. So das Kurzresümee einer von Marketagent.com von 21. bis 24. August 2020 durchgeführten Onlinebefragung von 500 Personen zwischen 40 und 75 Jahren. Auftraggeber der Erhebung war das Unternehmen CP Gaba, das seit mittlerweile 18 Jahren den September zum "Monat der Mundgesundheit" ausruft.Folgende Key-Facts förderte die Umfrage zutage: 63 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen Zahnpflege nun wichtiger ist als mit unter 40 Jahren. 61 Prozent reinigen jetzt gründlicher, 52 Prozent nehmen sich bewusst mehr Zeit für die Mundhygiene und 46 Prozent putzen nun vorsichtiger. Weiters interessant: 22 Prozent entscheiden sich beim Kauf von Mundpflegeprodukten aufgrund der Marke und nur zwölf Prozent treffen ihre Entscheidung wegen des niedrigen Preises.Gefragt nach den häufigsten Problemen im Mund- und Zahnraum, nannten 39 Prozent Zahnstein, 26 Prozent Zahnfleischrückgang, 24 Prozent Zahnlücken und 21 Prozent schmerzempfindliche Zähne. Diese Ergebnisse kommentiert Burkhard Selent, Scientific Affairs Manager von CP Gaba, mit folgenden Worten: "Auch wir sehen, dass Produkte für spezielle Probleme im Mundraum, die ab 40 Jahren zunehmen, immer gefragter sind. Das Produkt muss mehr können als nur gut zu schmecken. CP Gaba setzt auf hocheffektive Wirkstoffe, um für jede Indikation die passende Lösung anbieten zu können, wie z.B. in unseren meridol Produkten mit der einzigartigen antibakteriellen Wirkstoffkombination Aminfluorid/Zinnfluorid."