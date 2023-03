Craft Bier Fest Wien: Craft Bier meets Sake

Das seit dem Jahr 2014 stattfindende Craft Bier Wien setzt in der nächsten Auflage am 14. und 15. April 2023 auf eine Mischung aus etablierten Craft Brewern, Newcomern sowie erstmals Sake - alias Reiswein.

Am 14. und 15. April 2023 wird die Marx Halle in Wien wieder zum Treffpunkt der (heimischen) Craft Bier Szene. "Im heurigen Frühjahr läuten wir früher als sonst die Saison der Bier-Festivals ein. Wie immer erwarten wir eine gute Mischung aus österreichischen und internationalen Brauereien – mit oft komplett unterschiedlichen Zugängen und eigenen Geschichten. Doch eines verbindet sie immer: Die grenzenlose Leidenschaft für gutes Bier", so Eventorganisatorin Samantha Breitler.





Erstmals vertreten aus dem Bierland Österreich sind die Sitzenberger Biermanufaktur und das Gallien Bräu aus Niederösterreich. Als Teilnehmer aus den Nachbarländern werden sich etwa Magic Road und Piwo z Żuka aus Polen und die Vik Brewery aus Tschechien dem österreichischen Publikum präsentieren.

Neu mit dabei ist auch die Vienna Sake Week: Der von Noel Pusch, Victor Williams und Wolfgang Krivanec ins Leben gerufenen Sake Social Club bringt Interessierten Sake näher, ein aus poliertem Reis gebrautes alkoholisches Getränk, das herstellungstechnisch Bier sehr ähnlich ist. Abgerundet wird das Genussevent mit einem vielseitigen Street-Food-Angebot, das von klassischer bis zu veganer Küche über Austern und Pasta reicht. Parallel zum Craft Bier Fest findet in der Marx Halle erstmals die WeFair, Österreichs größte Nachhaltigkeitsmesse, in Wien statt. Mit dem vergünstigten Kombiticket (15 Euro im Vorverkauf) können beide Events an einem Tag besucht werden.