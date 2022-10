C. Adamek

Bierkultur auf 8.000 Quadratmetern - das verspricht das Craft Bier Fest Wien am Freitag, 18. November 2022, und am Samstag, 19. November 2022. Veranstaltungsort ist wieder die Marx Halle in Wien-Landstraße, wobei die Tore für die Besucherinnen und Besucher von 16 bis 23 Uhr geöffnet sind.





Auf Ausstellerseite haben sich 50 österreichische und internationale Brauereien mit rund 400 handwerklich gebrauten Bieren angesagt, gepaart mit etlichen Street-Food-Anbietern. Neu mit dabei aus dem Bierland Österreich sind etwa Noom Wild Ales aus Riegersburg (Stmk.), Kråftbier aus Bad Leonfelden (OÖ) oder die Brewery 52 aus Traiskirchen (NÖ). Erstaussteller aus dem Ausland sind beispielsweise Kykao aus Griechenland, Gross aus Spanien und Flügge aus Deutschland.

