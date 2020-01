Dallmayr freut sich über das fantastische Ergebnis.

Dallmayr knüpft mit dem Online-Gewinnspiel "I love d'Oro" 2019 nicht nur an den Riesenerfolg der vergangenen Jahre an, die 5. Runde des beliebten Spiels konnte auch alle bisherigen Rekorde brechen. Das Unternehmen freut sich über 190.948 Teilnehmer und eine Rücklaufquote von 7,64 Prozent. Das Gewinnspiel lief von Anfang Juni bis Ende Dezember. Die Creme d'Oro-Fans konnten dabei beim Kauf ihres Lieblingskaffees 10 Vespa Roller und 15.000 goldene Cappuccino Tassen gewinnen. Jeder Teilnehmer erhielt außerdem ein Dankeschön-Geschenk. Leer ging also niemand aus.