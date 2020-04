Dallmayr setzt die erfolgreiche Treueaktion „beans&bonus“ fort.

Die große Sammelaktion startet ab Mai im Lebensmitteleinzelhandel in Österreich, Deutschland, den Benelux-Ländern und Frankreich. Treue Dallmayr-Kunden werden bis einschließlich 31. Dezember 2020 für den Kauf ihres Lieblingskaffee mit attraktiven Prämien belohnt - und zwar ganz ohne Zuzahlung. Erstmals mit dabei sind auch die Einzelportionen von Dallmayr capsa. Zu den teilnehmenden Sorten gehören außerdem die 1000 Gramm Ganze Bohne Crema und Espresso d’Oro, Crema prodomo und die Crema d’Oro Selektion des Jahres, Caffè Crema perfetto, Espresso intenso, 500 Gramm Ethiopia gemahlen und Ganze Bohne. Die teilnehmenden Packungen sind mit blauen „beans&bonus“-Stickern gekennzeichnet. Und so einfach geht's: Dallmayr Kaffeesorten mit blauem „beans&bonus“-Sticker kaufen, die Treuekronen aus dem Etikett lösen und sammeln. Die Anzahl der Kronen richtet sich nach der jeweiligen Kaffeesorte und der Packungsgröße. Das passende Sammelheft ist im Handel und online als Download zum Ausdrucken erhältlich. Neben einer Reihe hochwertiger Prämien von Bodum und Alessi, gibt es u.a. wieder die beliebten Dallmayr Badehandtücher und Eintrittskarten in den Europa-Park.

Die Aktion gilt von Mai (KW 19) bis August (KW 36) 2020. Einsendeschluss für teilnehmende Kunden ist der 31. Dezember 2020. Die beans&bonus Treueaktion wird im Handel durch attraktive Aktionsdisplays mit Deko-Säulen, Vorsteckplakaten, Regaleinsteckern und Dispenserboxen für die Sammelhefte in Szene gesetzt.