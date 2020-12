Dallmayr : Unser Herz schlägt Prodomo

Mit der neuen Werbekampagne von Dallmayr werden mehr als 50 Jahre Kaffeegeschichte präsentiert.

Die Kaffeemarke prodomo steht im Mittelpunkt des aktuellen Werbespots von Dallmayr. Die von der Münchner Agentur "thjnk" und dem Regisseur Mario Feil umgesetzten Kampagne umfasst Clips in der Länge von 28, 25 und 20 Sekunden für die Fernsehwerbung und für Online-Banner. "Wir haben den Spot dokumentarisch aufgebaut. Klassische und bekannte Szenen aus vergangenen prodomo-Kampagnen treffen auf moderne Genussmomente im Alltag. In vielen Szenen sind unsere eigenen Mitarbeiter zu sehen. Damit transportieren wir unsere Begeisterung, aber auch Traditionsverbundenheit authentisch nach außen", so Ellen Ruthrof, Marketingleiterin von Dallmayr.

Ergänzend zu der seit Mitte November laufenden Kampagne sind für 2021 aufmerksamkeitsstarke Out-of-Home-Maßnahmen sowie erstmals eine umfassende prodomo Print-Kampagne geplant.