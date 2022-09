Danone: Ausweitung der B Corp Zertifizierung

Danone DACH vollendete 2022 die B Corp Zertifizierung für den Geschäftsbereich Milchfrische und hat 73 Prozent des Unternehmens nachhaltig zertifiziert. 2023 wird mit der Auszeichnung der Babynahrungssparte dann auch der letzte Geschäftsbereich Teil des B Corp Netzwerks sein.

Der Danone-Konzern arbeitet seit 2015 mit der gemeinnützigen Organisation B Lab aus den USA, die hinter der B Corp Zertifizierung steht, zusammen. Mittlerweile sind bereits drei von vier Standbeinen zertifiziert: Danone Waters, Alpro und nun auch die Milchfrischesparte mit hierzulande bekannten Marken wie Actimel, Activia, Dany und FruchtZwerge und Obstgarten. Die Sparte umfasst im DACH-Raum an den Standorten Ochsenfurt, Haar, Wien und Zürich insgesamt rund 800 Mitarbeitende. Insgesamt beschäftigt Danone DACH aber mehr als 2.300 Mitarbeiter und erwirtschaftet rund 1,2 Mrd. Euro (im Jahr 2021).

"Die B Corp-Idee entspricht unserer Vorstellung von unternehmerischer Verantwortung und zeigt auf, dass wirtschaftlicher Erfolg sowie ökologische und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen können", meint Stefan Stohl, Leiter der Unternehmenskommunikation bei Danone. "Wir wollen B Corp als einer der großen Vorreiter im deutschen Sprachraum bekannter und relevanter machen und als immer stärker werdende Bewegung den Wandel hin zu einer nachhaltigen Zukunft erfolgreich gestalten. B Corps geht es nicht darum, das beste Unternehmen der Welt, sondern das beste Unternehmen für die Welt zu sein."

Der französische Konzern ist damit dem ambitionierten Ziel, bis zum Jahr 2023 in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu 100 Prozent B Corp zertifiziert zu sein, einen entscheidenden Schritt nähergekommen. Dann soll nämlich auch die Babynahrungssparte die nachhaltige Zertifizierung abgeschlossen haben. Danone wäre somit das erste Top 10 FMCG-Unternehmen in dieser Region, das lokal B Corp zertifiziert ist. Zur B Corp Community zählen neben Danone weltweit mehr als 4.900 Unternehmen, darunter Tony's Chocolonely, Ben and Jerry’s, Allos, Nespresso, Toms und share.