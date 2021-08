Danone: NutriScore bei Eltern erwünscht

Danone hat erhoben, dass 72 Prozent aller Eltern sich eine Kennzeichnung der Nährwerte von Lebensmitteln wünschen.

Es ist nicht einfach mit dem Nutri-Score: Während in manchen Ländern die Händler das Ampelsystem für den abstrahierten Nährwert von Nahrungsmitteln auf ihren Eigenmarken anwenden und so mancher Markenartikler das Leitsystem ebenfalls unterstützt, scheitert es jedoch oft an der mangelnden Einheitlichkeit bei den Kennzeichnungsgesetzen der europäischen Länder und die Kritik rund um Nutri-Score ist ebenfalls berechtigt. Markenhersteller fürchten um die Stigmatisierung ganzer Produktgruppen - Werbeverbot inklusive - und die Grundlage des Bewertungssystems schmeckt längst nicht jedem.

Danone Österreich ist einer jener Hersteller, die sich ganz klar für Nutri-Score aussprechen: Fruchtzwerge waren 2019 das erste Produkt, das die Ampel auf den Packungen abgebildet hat. Diesen Standpunkt unterstreicht das Unternehmen jetzt mit einer Marketagent-Studie unter 500 Befragten, laut der nur ein Viertel aller Eltern es einfach findet, die Nährwertqualität von Lebensmitteln zu bewerten. Deshalb wünschen sich 72 Prozent aller Eltern ein Bewertungssystem wie Nutri-Score, während sieben Prozent ein solches ablehnen. Sogar 77 Prozent meinen, dass ein solches System für mehr Transparenz beim Einkauf sorgen kann.

Sigrid Eckhardt, Head of Corporate Affairs bei Danone Österreich, plädiert daher: "Je mehr Kinderlebensmittel den Nutri-Score tragen, umso schneller erkennen Eltern im Supermarkt auch, wie es um die Nährwertqualität der Produkte steht und können so gezielt Produkte auswählen. Gemeinsam mit 72 Prozent aller Eltern in Österreich wünschen wir von Fruchtzwerge uns, dass sich die österreichische Regierung bald an den Vorstoß anderer EU-Länder anschließt, damit sich so viele Unternehmen wie möglich für den Nutri-Score entscheiden. Aus Gesprächen mit Branchenpartner und dem Handel wissen wir, dass der Mangel an Rechtssicherheit aktuell noch einer flächendeckenderen Einführung im Wege steht."