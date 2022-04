Zusammenführung: Aus bisher zwei voneinander unabhängigen Danone-Töchtern, Danone Österreich und Nutricia Milupa, wird hierzulande eine. Darüber hinaus wird die gesamte D-A-CH-Region neu formiert und zentralisiert.

Danone verkündet den Start der Zusammenführung der bisher unabhängig agierenden Unternehmen Danone Österreich mit Sitz in Wien und Nutricia Milupa mit Sitz in Puch bei Hallein. Die Geschäftsleitung übernimmt die gebürtige US-Amerikanerin Nichole Duttine , die seit 2019 Geschäftsführerin von Nutricia Milupa in Österreich ist.

Straffere Strukturen gibt es künftig aber nicht nur in Österreich, sondern in der gesamten D-A-CH-Region. Danone verschmilzt in den deutschsprachigen Ländern seine vier bislang unabhängigen Tochtergesellschaften auf ein einzelnes Unternehmen und führt seine Sparten Danone Milchfrische, Danone Waters, Alpro und Nutricia Milupa unter einem gemeinsamen Unternehmensdach zusammen. Das österreichische Geschäft gehört somit zum Danone D-A-CH Verbund, der von Christine Siemssen geführt wird, und mit rund 2.300 Mitarbeitern jährlich über eine Milliarde Euro erwirtschaften soll.



Der Standort Österreich

Fokus der neuen Organisation soll nach eigenen Angaben auf "einem stärker lokal ausgerichteten Ansatz liegen". Man wolle weiterhin "umfangreiche Investitionen in Innovationen, die Stärkung und Aktivierung der Marken sowie in den Bereich Digital und Data vorantreiben", heißt es weiters. Die neue Österreich-Chefin Duttine glaubt an die Vorteile, die sich aus einer Zusammenführung ergeben: "Die Bündelung unserer Fachkompetenz in den einzelnen Kategorien wird es uns ermöglichen, neue Wachstumsbereiche zu erschließen und bestehende Potenziale weiter auszubauen. Unsere Ambition ist es, ein nachhaltiges Wachstum durch ein noch stärkeres Portfolio an Produkten, Marken und Dienstleistungen voranzutreiben. Unabhängig davon, bleibt es unsere wichtigste Mission, die Lebensqualität der Menschen in Österreich durch bestmögliche Ernährung und Services zu verbessern – in jeder Lebensphase. Diese Mission verändert sich nicht."