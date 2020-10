Die Veranstaltung wurde von Sue Garfitt, General Managerin von Alpro, und von Emmanuel Faber, CEO von Danone, geleitet.

Alpro Produkte werden in mehr als 50 Ländern verkauft und sind in einer zunehmend wettbewerbsorientierten Verbraucherkategorie marktführend. Die Marke ist entschlossen, weiterhin eine Vorreiterrolle einzunehmen und kündigt erneut Investitionen in Höhe von mehr als 30 Millionen Euro in seinen Produktionsanlagen in Wevelgem (B) und Kettering (UK) an, als Reaktion auf die schnell wachsende Nachfrage nach pflanzlichen Produkten.

"Die von uns angenommenen Ernährungsweisen sind nicht länger nachhaltig für den Planeten, daher müssen wir unsere Sichtweise in Bezug auf die Lebensmittelproduktion und den Konsum ändern", erklärt Sue Garfitt, General Managerin bei Alpro. "Millionen Menschen sind sich der persönlichen und ökologischen Vorteile pflanzlicher Ernährung bewusst. Unsere Marke hat eine Mission, die darin besteht, eine pflanzenbetontere Ernährungsform zu fördern. Wir möchten weiterhin mehr Auswahl, Vielfalt und Geschmack bieten, und darum stehen die Innovationen bei Alpro immer im Mittelpunkt."