Der Schweizer Kaffee-Experte Cremesso aus dem Hause Delica feiert seinen 10. Österreich-Geburtstag mit einer eigenen Rezeptseite, die aufzeigen soll, womit sich Kaffee ideal kombinieren lässt.

Anlässlich des großen Jubiläums hat Cremesso eine Rezeptseite unter www.cremesso.at/10-jahre-rezepte gestaltet. Dort können Ristretto, Lungo und Espresso einmal mehr zeigen, was in ihnen steckt und wie sie sich beim Backen und Kochen einbringen lassen. Damit will der Schweizer Hersteller seinen Kunden für ihre Treue danken. Fünf der insgesamt zehn Rezept-Kreationen tragen die Handschrift von Jean-Michel Wittmer, dem amtierenden Vize-Kochweltmeisters aus der Schweiz. Neben Espresso-Pesto und einem Feigen-Espresso-Salat, der optisch auf Anhieb überzeugt, findet sich eine weitere ungewöhnliche Kreation: Kaffee-Butter auf Schweizer Brot. Und wer jetzt an umgekippten Kaffee am Frühstückstisch denkt, liegt falsch. Denn diese Kombination ist absolut gewollt, weil gesalzene Butter und Kaffee der Sorte Lungo Leggero perfekt harmonieren. Seine dezente Säure und das leicht nussige Aroma machen nämlich die schnell und einfach herzustellende Kaffee-Butter aus. In Begleitung mit selbstgebackenem Schweizer Brot ergibt es eine kleine Besonderheit, die sich als Vorspeise, zum Snacken oder zum Frühstück eignet. Hier gehts zum Rezept.