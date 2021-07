De´Longhi-Kenwood : Kaffee trotzt der Krise

Der Konsum von Kaffee steigt seit Jahren stetig. Einen neuerlichen Boom verdankt er aber der Coronavirus-Pandemie. Die aktuellen Zahlen hat der De'Longhi Kaffeereport 2021 zusammengefasst.

Kaffee bleibt nach wie vor beliebt bei den Verbrauchern und steigert seinen Absatz Jahr für Jahr. Für das Erntejahr 2020/21 prognostiziert die USDA, das US-Landwirtschaftsministerium, einen weltweiten Rekordkonsum von rund 175,5 Millionen Säcken Kaffee à 60 Kilogramm. Der Löwenanteil davon wird in der EU abgesetzt. Im vergangenen Jahr stieg der weltweite Kaffeeumsatz um 20,5 Prozent auf rund 321 Mrd. Euro, heuer wird er sogar auf rund 387 Mrd. Euro geschätzt. Bis 2025 wird ein Marktvolumen von über 532 Mrd. Euro prognostiziert, was einem jährlichen Umsatzwachstum von 8,28 Prozent entspricht. In Österreich wird der Kaffeeumsatz 2021 auf 3,743 Mrd. Euro beziffert.

Muntermacher am Morgen

Wie beliebt Kaffee hierzulande ist, zeigen auch die nachfolgenden Zahlen: Bereits 88 Prozent aller Österreicher bevorzugen Kaffee (Vorjahreswert: 86,4 Prozent) gegenüber anderen Getränken. Bei den Heißgetränken folgen Tee (72,4 %), Kakao (43,3 %) und Milch (24,8 %). Herr und Frau Österreicher konsumieren damit über 162 Liter Kaffee pro Jahr, die meisten trinken davon zwei bis drei Tassen am Tag. Relativ unverändert zum Vorjahr blieben die Spitzenzeiten, zu denen Kaffee getrunken wird: Währen 84 Prozent mit Kaffee in den Tag starten, genießen ihn 66,7 Prozent gerne auch nachmittags.

Pandemiebedingt verschoben hat sich aber der Konsumationsort von der lange geschlossenen Gastronomie in die eigenen vier Wände respektive den Arbeitsplatz. "Kaffeekonsum ist krisenresistent. Durch die vermehrte Home-Office Arbeit wurde sogar noch mehr Kaffee getrunken, insbesondere bei den jüngeren Zielgruppen. Durch den Wechsel ins Home-Office gaben 55 Prozent der 18 bis 29-Jährigen an, mehr Kaffee konsumiert zu haben, bei den 30 bis 39-Jährigen waren es 47 Prozent, bei den 40 bis 49-Jährigen bis zu 33 Prozent und bei den 50 bis 75-Jährigen bis zu 30 Prozent", kommentiert Michael Frank, Geschäftsführer der De'Longhi-Kenwood, die neuesten Ergebnisse.

Die von marketagent durchgeführte Umfrage beschäftigte sich auch mit den Zubereitungsarten von Kaffee und erfragte die derzeit beliebtesten. Dabei zeigte sich, dass 47,4 Prozent der Österreicher Kaffeevollautomaten bevorzugen, 45,7 Prozent setzen lieber auf Kapselmaschinen, während 28,9 Prozent der Haushalte eine Filterkaffeemaschine, gefolgt von Espressokannen (14 %), Siebträger-/Einspannmaschinen (7 %) und French Press/ Kaffeepressen (6,7 %) besitzen. Nur lediglich 0,9 Prozent der Haushalte haben zu Hause keine Möglichkeit Kaffee zuzubereiten.