Mit dem Wegfallen der Jägermeister-Lizensierung setzt die Destillerie Franz Bauer den Kurs neu - den Start macht ein jugendlicher Minz-Likör.

Es war ein bewegtes Jahr für die Destillerie Franz Bauer: am 8. Oktober wurde das 100-jährige Firmenjubiläum gefeiert und mit Ende 2020 wurde die 53-jährige Zusammenarbeit mit Mast-Jägermeister SE beendet. Die Grazer Destillerie war der letzte Lizenzpartner von Jägermeister außerhalb von Deutschland. Um eine ähnliche Zielgruppe zu bedienen wurde daher im Dezember der Pfefferminz-Likör "Minzling" gelauncht, der erste der "neuen Wilden", wie die neue Range von Franz Bauer heißt. Derweil konnten die Marken Licor 43, Ron Barcelò, Angostura und Vodka Stroganoff neue Marktanteile ergattern.