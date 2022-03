DFV

CASH verlost in Kooperation mit der DFV Conference Group fünf Tickets für die Präsenzveranstaltung am Molkereikongress 2022. Der Branchentreff für Milchwirtschaft, milchverarbeitende Industrie und Handel findet vom 5. bis 6. Mai 2022 im Hilton Munich Airport in München statt.

Heuer trifft sich die internationale Molkereibranche zum bereits 14. Mal zum Austausch über aktuelle Marktentwicklungen. Am Molkereikongress nehmen Geschäftsführer, Vorstände und Führungskräfte aus Molkereien, Käsereien und der milchverarbeitenden Industrie sowie Vertreter von Handelsunternehmen statt.

Zu den jüngsten Branchenentwicklungen und -Trends diskutieren unter anderem Tanja Hacker (Managing Director Category Management & National Buying bei Aldi Nord), Patrik Hansson (Geschäftsführer Arla Foods Deutschland & Group Vice President), Philipp Inderhees (Global Head of Corporate Strategy DMK Deutsches Milchkontor) und Ophelia Nick (parlamentarische Staatssekretärin, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft). Details zum Programm gibt es hier.



Die Top-Themen 2022

• Zahlen. Fakten.Trends: Was kauft der Kunde wo ein?

• Global Dairy: Wie entwickeln sich Märkte und Warenströme?

• Tierwohl und Haltungsform: Was kommt auf die Branche zu?

• Klimaneutral: Wo liegt die Grenze des Machbaren?

• Pflanzenpower: Welche Sortimente haben das größte Potenzial?

• Trend-Update: Wo gibt es Wachstumsmärkte?

• Marke: Immer noch relevant?

• Verpackung: Zwischen Kostendruck und Green Deal

Mit etwas Glück können auch Sie live dabei sein. Details zur Teilnahme am Gewinnspiel finden Sie im untenstehenden Kasten.