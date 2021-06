DFV: Neuer Termin für den Molkerei Kongress

Der Branchentreff für Milchwirtschaft und Handel findet heuer von 16 bis 17. September in München statt.

Der Molkerei Kongress der Lebensmittelzeitung hat einen neuen Termin. Die Hybridveranstaltung geht am 16. und 17. September im Hilton Munich Park in München über die Bühne. An dem Branchentreff können Interessierte heuer auch digital teilnehmen. Nähere Informationen zum Programm, den Referenten und Tickets finden Sie hier.

Datum: 16. + 17. September 2021

Ort: Hilton Munich Park, München