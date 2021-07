Diageo konnte vom Ende der strengen Lockdowns profitieren und erzielt im Geschäftsjahr 2020/21 einen um 1,3 Milliarden Pfund (1,5 Mrd. Euro) höheren Nettogewinn.

Insgesamt verdiente der Spirituosenkonzern im per Ende Juni abgelaufenen Geschäftsjahr umgerechnet knapp 3,2 Milliarden Euro, das ist nahezu eine Verdopplung gegenüber dem vorigen Geschäftsjahr. Der Umsatz wuchs um rund acht Prozent auf 12,7 Milliarden britische Pfund (knapp 15 Mrd. Euro). Um nachteilige Wechselkurseffekte bereinigt, ergibt das sogar ein Plus von 16 Prozent und damit mehr als von Analysten erwartet.

Das organische Wachstum war mit rund 20 Prozent in Nordamerika am stärksten. Die Nachfrage dort sei robust, Spirituosen würden gegenüber anderen alkoholischen Getränken Marktanteile gewinnen und Großhändler sowie Bars würden ihre Lager füllen, so der Hersteller von Johnnie Walker, Baileys und Tanqueray.