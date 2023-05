Die Pflanzerei: Pflanzliche Hausmannskost

Markus Wache

Nadina Ruedl pitcht für die Pflanzerei am CASH Handelsforum.

Die Kategorie Food & Beverage der CASH Start-up Competition entschied Die Pflanzerei für sich. Mit dem ersten Produkt „Gustl – der pflanzliche Leverkas“ setzte man einen ersten Schritt in Richtung heimische Esskultur auf pflanzlicher Basis. Mittlerweile reicht die Hausmannskost-Range aber viel weiter.

Zusammenbringen, was zusammengehört: heimische Esskultur mit Genuss und Regionalität – aber nicht mit Fleisch, sondern mit Pflanzen. Das ist die Devise der Pflanzerei und von Gründerin Nadina Ruedl. Als sich die Powerfrau vor einigen Jahren entschied, vegan zu leben, ging ihr besonders die typische österreichische Küche ab und insbesondere die Leberkäs’semmel mit Gurkerl. Deshalb entschied sie sich dafür, eine pflanzliche Alternative zu kreieren, um damit allen zu zeigen, dass sich vegane Ernährung und klassische Hausmannskost nicht ausschließen und vor allem schmecken. Heute ist der Gustl – der pflanzliche Leverkas das Herzstück ihres Unternehmens. In der Produktion arbeitet sie mit gelernten Metzgern zusammen, gleichzeitig setzt Ruedl auf saisonale Zutaten aus der Region. Das kommt bei den Konsumenten an. Der Gustl ist mittlerweile nicht nur auf Food-Festivals oder über den Online-Shop erhältlich, sondern auch an der Feinkosttheke bei Billa und Billa Plus.





Die Pflanzerei Der vegane Leberkäse "Gustl"

So viel Tatendrang überzeugte auch die Jury. „Fleischlose Ernährung liegt im Trend, die Zahl der Vegetarier ist in Österreich zuletzt auf 840.000 Menschen angestiegen. Das Wiener Start-up ‚Die Pflanzerei‘ trifft mit seinem veganen Leberkäse ‚Gustl‘ nicht nur den Zeitgeist, es revolutioniert gleichzeitig das Herzstück der heimischen Esskultur und setzt dabei auf regionale und nachhaltige Zutaten. Wir gratulieren Gründerin Nadina Ruedl herzlich zur verdienten Auszeichnung“, kommentiert Handelsverband-Geschäftsführer und Jury-Mitglied Rainer Will die Entscheidung.

So viel Tatendrang überzeugte auch die Jury. „Fleischlose Ernährung liegt im Trend, die Zahl der Vegetarier ist in Österreich zuletzt auf 840.000 Menschen angestiegen. Das Wiener Start-up ‚Die Pflanzerei‘ trifft mit seinem veganen Leberkäse ‚Gustl‘ nicht nur den Zeitgeist, es revolutioniert gleichzeitig das Herzstück der heimischen Esskultur und setzt dabei auf regionale und nachhaltige Zutaten. Wir gratulieren Gründerin Nadina Ruedl herzlich zur verdienten Auszeichnung“, kommentiert Handelsverband-Geschäftsführer und Jury-Mitglied Rainer Will die Entscheidung.