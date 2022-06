Diversity Dialog : "Machen Sie doch einfach"

CASH / Markus Wache

CASH und Procter&Gamble luden auch 2022 zum Diversity Dialog. Im Wettlauf um die besten Köpfe ist diese Veranstaltung ein professionelles Netzwerk namhafter Handels- und Industrieunternehmen, die in Österreich gemeinsam ein Klima schaffen wollen, das Vielfalt und Inklusion schätzt, fördert und als Standortvorteil ansieht.

Es war eine Veranstaltung mit Gänsehautfaktor. Beim diesjährigen Diversity Dialog brachten ungemein persönliche Ansichten und Erfahrungen von Menschen mit besonderen Bedürfnissen neue und wichtige Einblicke in die inklusive Arbeits- und Produktwelt. Sumaira Latif, bei Procter&Gamble zuständig für Assessibility, mahnte in ihrer Keynote charmant, gewitzt und unglaublich berührend die Inklusion als maßgebliches Asset in allen Unternehmensentscheidungen ein. "Wir sind keine Aliens", meinte sie lachend aber dennoch vielsagend auf die Frage, wie man für blinde Menschen wie sie Werbung machen oder kommunizieren sollte. Accessibility zahle sich in jeder Hinsicht aus, sie macht eine bisher ausgeschlossene Zielgruppe zu ungemein loyalen und glücklichen Kunden, die sehr emotional als Markenbotschafter auftreten. Dafür brachte sie zahlreiche Beispiele aus der Procter&Gamble Markenwelt.

Olays "inklusive" Verpackungsinnovation

In der anschließenden Podiumsdiskussion, zu der zusätzlich auch Elisabeth Burgis, Leitung Human Resources & Interne Kommunikation bei Bipa, eingeladen war, kamen zahlreiche Barrieren und vermeintliche Hindernisse zur Sprache, die oft mit ganz banalen Dingen zu beseitigen wären. "Menschen mit Beeinträchtigungen anzusprechen ist leichter, wenn man offen und ehrlich mit der Zielgruppe kommuniziert", waren sich alle Podiumsteilnehmer einig. Kooperationen mit Verbänden, der intensive Austausch mit Interessensgruppen und die direkte Ansprache von Menschen mit besonderen Bedürfnissen sei der erste Schritt zu inklusivem Handeln. Rund 60 persönlich eingeladene Teilnehmerinnen und Teilnehmer namhafter Handels- und Industrieunternehmen lauschten den persönlichen Vorträgen und brachten sich auch rege in die anschließende Diskussion ein. Der Diversity Dialog wurde von Procter&Gamble gemeinsam mit CASH als Netzwerk für namhafte Handels- und Industrieunternehmen ins Leben gerufen, um in Österreich gemeinsam ein Klima zu schaffen, das Vielfalt und Inklusion schätzt, fördert und als Standortvorteil ansieht. Der Wettlauf um die besten Köpfe fordert von allen Unternehmen ein, neue Wege zu gehen, um gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzuziehen und zu halten sowie eine vielfältige und vielseitige Wertehaltung auch in den Produkten zum Ausdruck zu bringen.