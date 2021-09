Mit Ivorell launcht dm nicht nur eine neue Getränke-Eigenmarke, sondern steigt auch in den Markt für Wassersprudler ein.

Die neue Eigenmarke Ivorell ist bei dm drogerie markt in Deutschland bereits seit einigen Wochen erhältlich und bietet neben Mineralwasser, Bio-Fruchtsirupe und Wassersprudler inklusive Zubehör. Die Mineralwässer stammen aus der deutschen Nationalpark-Region Hunsrück-Hochwald und werden in Flaschen aus 100 Prozent rPET abgefüllt. In Österreich kommen nun zunächst die Mineralwasser-Varianten medium, still und classic sowie ein Flavored Water mit Geschmacksrichtung Zitrone in die Regale. "Mit der neuen Eigenmarke Ivorell erschließen wir einen weiteren, stark nachgefragten Warenbereich und gehen auf die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden ein", sagt Petra Gruber, Ressortleiterin Marketing & Einkauf bei dm.