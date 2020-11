Eigens für die kalte Jahreszeit hat sich das Dürnsteiner Top-Weingut etwas einfallen lassen, um das Adventgefühl der Weihnachtsmärkte nach Hause zu holen: Edler Punsch und Glühwein pur.

Mehr Geschenke aus dem Weingut

Domäne Wachau hat einen Wachauer Edel-Punsch mit XA 22 Weinbrand und Marille entwickelt und aus Steinfeder-Trauben einen Glühwein kreiert. Der Wachauer Edel-Glühwein ist fruchtbetont und überzeugt mit spritziger Säure. Beim Wachauer Edel-Punsch harmonieren die würzigen Aromen des Grüner Veltliner Weinbrandes XA 22 perfekt mit der frisch-fruchtigen, originalen Wachauer Marille. Sowohl Punsch als auch Glühwein sind Natur pur, ohne Zuckerzusatz und verfeinert mit reiner Traubensüße. Erhältlich über Wein & Co und natürlich direkt bei der Domäne Wachau in Dürnstein sowie im Online-Shop Neben Glühwein und Punsch gibt es auch ausgesuchte Geschenksets. Die berühmte Lagenkiste, Grüner Veltliner, Riesling und Best of Wachau: Die Weine stehen bei den Domäne Wachau Geschenkideen im Mittelpunkt. Begleitet werden sie von einer großen Auswahl an Spezialitäten, die gemeinsam mit regionalen Manufakturen hergestellt werden. Klassische Wachauer Rezepturen finden sich hier ebenso wie eigene kulinarische Kreationen, wie zum Beispiel die mit XA 22 Weinbrand verfeinerte, handgeschöpfte Schokolade, Riesling-Zuckerl, Riesling-Senf und Produkte aus Wachauer Marillen, die zu Likör, Schnaps, Essig, Nektar und Marmelade verarbeitet werden.