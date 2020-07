Die Domäne Wachau wurde durch eine 500-köpfige Jury von Wein- und Tourismus-Experten auf Platz drei der TOP 50 World’s Best Vineyards gewählt. In Europa liegt das Weingut auf Platz 1.

Die Domäne Wachau hat Grund zum Jubeln. Am 13. Juli wurden sie bei den World´s Best Vineyards 500 Weinexperten, Sommeliers und Reisejournalisten aus aller Welt als bestes Weingut in Europa gekürt sowie weltweit auf Platz 3 gewählt. Zum Vergleich: letztes Jahr lag das Weingut noch auf Platz 19. Für diese Auszeichnung gibt es keine definierte Liste an Anforderungen. Die Jury hat die Aufgabe, neben der Qualität der Weine die touristische Gesamtperformance der Weingüter zu bewerten: etwa das Ambiente, das Touren-Angebot, die Freundlichkeit der Mitarbeiter, das Preis-Leistungs-Verhältnis, das Image, die Erreichbarkeit, Reservierungsmöglichkeiten - eben alles, was den Besuch eines Weingutes zu einem wertvollen und lohnenden Erlebnis für die Besucher macht.Weingutsleiter Roman Horvath sagt über die Prämierung: "Es geht uns um die Besonderheit der Wachau und darum, dies auch entsprechend an unsere Besucher zu kommunizieren. Es geht um die einzigartige Landschaft, die Steilterrassen, die handwerkliche und nachhaltige Arbeit unserer Winzerfamilien in den Weingärten, und es geht um eine starke Teamleistung. Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung!" Nach eigenen Angaben legt die Domäne Wachau besonders viel Wert auf fachlich ausgebildete Top-Mitarbeiter, denn nur so könne die Einzigartigkeit der Wachauer Weine authentisch an Interessierte vermittelt werden. Die Domäne Wachau hat sich in den letzten Jahren so zunehmend als Spezialist für Weingutsbesuche positioniert, punktet, eingebettet in die beeindruckende Landschaft der Wachau mit ihrer Vinothek in Dürnstein und sorgt mit einem umfangreichen und ganzjährigen touristischen Programm, etwa mit thematischen Weinrieden-Wanderungen, Rieden-Schifffahrten, Kellerschlössel-Kulinarien und einem Kellerschlössel-Heurigen, für Spannung und Abwechslung.