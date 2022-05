Alexey - stock.adobe.com

Unternehmer Hans Kilger kauft aus der Konkursmasse der Ende April 2022 in Insolvenz gegangenen La Gioia Schweinezucht knapp 300 Tiere.

Der aus München stammende Investor Hans Kilger, dem bereits mehrere Weingüter und Gastronomiebetriebe in der Steiermark und dem Burgenland gehören, startet einen zweiten Versuch in der Vermarktung von Mangalitza-Schweinen. Im vierten Quartal 2021 beteiligte er sich über die Stern Capital Management Aktiengesellschaft zu 60 Prozent an der La Gioia GmbH aus dem steirischen Ziegenberg in der Nähe von Ilz. Betriebsgegenstand des Unternehmens war die Züchtung und Vermarktung hochwertiger Mangalitza-Wollschweine, wobei ein flächendeckendes Franchisesystem aufgebaut werden sollte mit verschiedenen Landwirten als Mastpartner.





Am 21. April 2022 wurde jedoch am Landesgericht Graz über die von der Familie Birli geführte La Gioia GmbH ein Konkursverfahren eröffnet. Aus dieser Konkurmasse kaufte Hans Kilger nun die verbleibenden 270 Mangalitza-Schweine, wobei er laut Eigenaussage zehn Prozent über dem Marktpreis bezahlte.

