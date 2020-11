Der steirische Mineralwasserproduzent gehört nun dem Gastro- und Lebensmittelunternehmer Hans Kilger.

Seit dem Jahr 2015 betreibt der gebürtige Münchner Hans Kilger in der Steiermark, im Burgenland und in Wien exklusive Weingüter, gehobene Gastronomie sowie Hotellerie. International verfügt die Domaines Kilger-Gruppe über ein weiteres Standbein mit Gastronomiebetrieben und Feinkostläden in München. Nun gesellt sich zu Kilgers Betrieben auch noch der Mineralwasserproduzent Peterquelle in Deutsch Goritz im Bezirk Südoststeiermark. Verkäufer war Hans-Jürgen Riegel, Mitglied der "Haribo-Familie" aus Bonn. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.Die kommerzielle Nutzung der Peterquelle begann im Jahr 1959. Heute füllt und vermarktet das Unternehmen jährlich rund 25 Millionen Liter Mineral- und Quellwasser unter den Marken Peterquelle, Minaris und SteirerQuell. Neo-Eigentümer Hans Kilger will das Unternehmen umfassend modernisieren, neue Absatzmärkte erschließen und den Mitarbeiterstand von rund 30 Personen erhalten. Peterquelle-Geschäftsführer bleibt weiterhin Gerald Doleschel.