Alles begann im Jahr 1904, als die Waldviertler Traditionsbäckerei Pilz gegründet wurde. Schon damals war der Anspruch der Familie Pilz klar: nur bestes Brot und Gebäck auf die Frühstücksteller der Menschen zu bringen. Und das hat sich über 100 Jahre später auch nicht geändert: Heute ist die Backwelt Pilz Leitbetrieb der Region und vereint echte Handwerkstradition mit modernster Produktionstechnologie.

Rund 100 verschiedene Brot- und Gebäcksorten hat die Backwelt Pilz in ihrem Sortiment.

Handwerk meets Hightech

Effiziente Produktionstechnologie und handwerkliche Veredelung gehen bei der Backwelt Pilz Hand in Hand.

Professionelle Logistiklösungen

Die Backwelt Pilz punktet mit ausgezeichneten Logistiklösungen.

Vom Bärlauchweckerl über die Fitnessstange bis zum Waldviertler Laib – die Backwelt Pilz bietet ihren Kunden eine Vielfalt an tiefgekühltem Brot und Kleingebäck aus einer Hand. Und das in unterschiedlichsten Rezepten, Formen, Größen, Schnitten und Stanzungen – schließlich erlaubt die innovative Technologie höchste Flexibilität bei der Produktion. Diese Flexibilität ist einer der zahlreichen Gründe, warum die Backwelt Pilz so erfolgreich ist: Als Private Label Producer kann sie ihre Backwaren ganz auf die Bedürfnisse ihrer namhaften Kunden zuschneiden, zu denen Handelsunternehmen, Tankstellenshops, Heimlieferdienste, Vertriebsorganisationen und systemgastronomische Unternehmen zählen. Von der Idee über die Erstverkostung bis zum fertigen Brot oder Gebäck, das von den Partnern ins Warensortiment aufgenommen wird, begleitet die Backwelt Pilz ihre Kunden und bietet ihnen außerdem maßgeschneiderte Verpackungs- und Logistiklösungen an.Modernste, hocheffiziente Produktionsstätten mit großen Kapazitäten und höchsten Hygiene-Standards garantieren die konstant hohe Qualität der Backwelt Pilz Produkte und erlauben sowohl exakte Formen und Schnitte als auch Backwaren, die ihr handwerkliches Erscheinungsbild bewahren. Die Backwelt Pilz ist stets bemüht, auf dem neuesten Stand der Technik zu agieren und ihre Produktionsprozesse ständig weiterzuentwickeln, um ihren Kunden nur das Beste bieten zu können.Aber Innovation ist nicht alles: Das Familienunternehmen fühlt sich auch der Liebe zum Detail, handwerklicher Veredelung und althergebrachten Traditionen und Familienrezepten verpflichtet. Erst in der Kombination aus Alt und Neu entsteht die hohe Qualität, die die Backwelt Pilz auszeichnet.Auch die Tiefkühllogistik der Backwelt Pilz ist bestens durchdacht. Täglich verlassen bis zu zehn Sattelzüge das Backwerk. Ein Produktionslager befindet sich vor Ort in Schrems, Tiefkühllager gibt es in Wien, Asten und Verona. Dass die Kühlkette bei der Lieferung nicht unterbrochen wird, ist ebenso selbstverständlich wie Termintreue und Lieferfähigkeit. Dabei arbeitet die Backwelt Pilz mit renommierten Logistikpartnern zusammen, die die komplette Logistik sowie die Warenkommissionierung durchführen.