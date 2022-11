Dossier: Nachhaltiges aufs Brot

Yaruniv-Studio-stock.adobe.com

Dank des Veggie-Trends halten vegetarische und vegane Brotaufstriche längst auch Einzug in den Lebensmittelhandel.

Vegetarische und vegane Brotaufstriche gab es früher nur in Reformhäusern und Naturkostläden. Dank Veggie-Boom drängen die pikanten Streichgenüsse längst in den Lebensmittelhandel, in einer Vielfalt, die sich sehen lässt. Was aktuell am heimischen Markt von den Herstellern angeboten wird, hat CASH zusammengetragen.

Mit der Veggie-Bewegung haben Hersteller von Brotaufstrichen auch schon längst die Bedürfnisse der Konsumenten nach pflanzlichen und nachhaltig produzierten Lebensmitteln erkannt. Früher galten vegetarische Brotaufstriche als Nischenprodukt und waren teils nur in Reformhäusern erhältlich. Der Veggie-Trend hat Hersteller dazu bewogen, viele neue vegetarische oder vegane Brotaufstriche auf den Markt zu bringen. Ein ansprechendes, vielfältiges Sortiment sorgt auch für zahlreiche Abnehmer.





Vegetarische und vegane Brotaufstriche findet man überwiegend im Trockensortiment, manche Hersteller bieten auch frische Aufstriche im Kühlregal an, wie etwa Oatly, im Speziellen die pflanzlichen Alternativen zu Frischkäse. Besonders die Geschmacksrichtungen Natur oder Kräuter sind bei den Konsumenten besonders beliebt, sagt Roland Griesebner, Sales Director D-A-CH, "vielleicht weil der Geschmack gelernt ist und an die klassischen Frischkäse aus Kuhmilch erinnert." Oatly bietet in Österreich fünf verschiedene Aufstriche in folgenden Geschmacksrichtungen an: Natur, Kräuter der Provence, Gartenkräuter, Tomate & Basilikum und Gurke & Knoblauch. Bewusster Konsum im Produkt spürbar Darüber hinaus reichen die Grundzutaten eines vegetarischen Brotaufstrichs von Hülsenfrüchten, Ölsaaten, verschiedenen Gemüse- und Getreidesorten, Nüssen und zu Hummus. Einer der Hersteller ist das deutsche Unternehmen Rettergut, dessen Brotaufstriche auch in Österreich, genauer bei Billa, erhältlich sind. Der bewusste und nachhaltige Konsum ist der Mega-Trend, der sich durch das Segment der vegetarischen Brotaufstriche zieht. Das sieht auch das deutsche Unternehmen Rettergut so, denn der "klimabewusste Belag aufs Brot" spielt eine immer größere Rolle, heißt es aus dem Unternehmen auf CASH-Nachfrage. Pikante Brotaufstriche auf pflanzlicher Basis mit Tomaten-Kombis seien dabei sehr gefragt, wie der Bio-Aufstrich pikant Paprika, oder auch Tomate und Grillgemüse. Letzteres sei besonders beliebt, auch weil hier nachhaltig produziert wird. In dem Aufstrich wird Gemüse verwendet, das vor der Lebensmittelverschwendung gerettet wird, und das in 100-prozentiger Bio-Qualität.

