Energy Drinks werden überwiegend für den eigenen Konsum gekauft. Mit dem richtigen Sortiment können verschiedene Zielgruppen angesprochen und unterschiedliche Bedürfnisse gestillt werden.

Welche Bedürfnisse werden mit Energy Drinks gestillt?

Flavoured Energy Drinks sind Wachstumstreiber

Red Bull Red Edition (Wassermelone) Red Bull White Edition (Kokos Blaubeere) Red Bull Yellow Edition (tropische Früchte) Red Bull Blue Edition (Heidelbeere)

Innovationen im Überblick

Unterschiedlichste Geschmacksrichtungen beleben den Flavoured Energy Drinks Markt.

Aufmerksamkeitsstark

Wie eine großangelegte Shopper-Studie von plan + impuls mit österreichischen Energy Drinks Shoppern gezeigt hat, werden 76 Prozent der Energy Drinks für den eigenen Bedarf gekauft. Dabei können die Bedürfnisse, die mit Energy Drinks gestillt werden sollen, durchaus verschieden sein: Top-Kaufanlass ist über alle Energy Drink Segmente hinweg mit 57 Prozent das Bedürfnis nach Energie/Wachwerden, gefolgt von Erfrischung mit 41 Prozent. Diese Bedürfnisse bestehen vor allem bei Käufern von klassischen beziehungsweise kalorienreduzierten Energy Drinks (Sugarfree, Zero). Käufer von sogenannten Flavoured Energy Drinks, also Energy Drinks mit Geschmack, verfolgen am stärksten das Bedürfnis nach Genuss.Flavoured Energy Drinks haben in Österreich aktuell einen Umsatzanteil von rund 17 Prozent an der Gesamtkategorie Energy Drinks (Nielsen, LH inkl. H/L, Umsatz/Absatz Entwicklung/Umsatzanteile AFG Segment, Energy Gesamt und Markenlevel, Gesamtjahr 2020 vs. Vorjahr). Eine Detail-Analyse der Red Bull Umsätze zeigt die starke Entwicklung der Flavoured Energy Drinks. So konnte der Umsatz der Red Bull Editions, so die Bezeichnung der Flavoured Energy Drinks aus dem Hause Red Bull, im letzten Jahr mit einem Wachstum von +39 Prozent stark gesteigert werden. Im Vergleich: Der Umsatz von Red Bull Regular (umsatzstärkste Sorte mit 74 Prozent Umsatzanteil an Red Bull gesamt) steig um 6 Prozent, kalorienreduzierte Red Bull Produkte legten +14 Prozent zu. Die Red Bull Editions belegen die Top Plätze im gesamten Flavoured Energy Drinks Umsatz-Ranking:Am Flavoured Energy Drinks Markt werden die unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen ausprobiert – ob Gletschereis, Vanillekipferl oder Kaktusfrucht, hier scheint alles möglich. Häufig handelt es sich dabei um limited Editions, die saisonale Höhepunkte in das Regal bringen und für Abwechslung und zusätzliche Kaufimpulse sorgen.Innovationen und saisonale Produkte können die gesamte Kategorie Energy Drinks beleben und zusätzliche Zielgruppen ansprechen. Damit dies gelingt, ist eine starke Präsenz Pflicht. Aufmerksamkeitsstarke Zweitplatzierungen und eine gekühlte Verfügbarkeit unterstützen beim Verkauf und lösen Impulskäufe aus.