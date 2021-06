Trotz Pandemie war die Frühstücksindustrie nicht untätig und hat eine Reihe von Neuheiten auf den Markt gebracht.

Frühstück: Produktparade

Nestlé Nestlé Cini Minis AppleCrush sind knusprige, gefüllte Getreidekissen mit dem Geschmack von gebackenem Apfel und Zimt und einer cremigen Füllung. 1/13 Teilen Nestlé Nestlé Cini Minis Churros überzeugen durch ihre einzigartig knusprige, neue Form, die an das Feingebäck Churros erinnert. Churros kommen ursprünglich aus dem iberischen Raum und bezeichnen Brandteiggebäcke, die zu jeder Tageszeit und oftmals mit Zimt oder Vanillezucker bestreut konsumiert werden. 2/13 Teilen Nestlé Nestlé Nesquik Intense Choco Waves sind knusprige Cerealien mit intensivem Schoko-Geschmack. Die kleinen Schoko-Schälchen sind besonders knusprig. Mit dem Launch dieses Neuprodukts weitet Nestlé die Zielgruppe der Marke Nesquik Cerealien aus und spricht nun neben Kids auch die Zielgruppe Teens an. 3/13 Teilen Honigmayr Der Zitrusblütenhonig von Hingmayr zeichnet sich durch die hellgoldene Farbe und ein lieblich-süßes Aroma aus. 4/13 Teilen Darbo Bei den Konfitüren legt Darbo den Fokus auf die zuckerreduzierte Range. 5/13 Teilen Importhaus Schenkel Die italienische Trüffelspezialität "ElleEsse" ist eine feine Nuss-Nougat-Creme, pikant abgeschmeckt mit weißer Trüffel. 6/13 Teilen Winkelbauer Winkelbauer setzt mit Skippy auf den Erdnusstrend. 7/13 Teilen Importhaus Schenkel Den letzten Neuzugang bei Importhaus Schenkel im Frühstücksbereich stellt die Erdnussbutter von Pell’s dar. Zwei Sorten Premium-Erdnussbutter aus Holland sind seit Kurzem im Glas zu 350g verfügbar. 8/13 Teilen Winkelbauer Mit der Chivers Orange Marmelade kommen England-Fans auf ihre Kosten 9/13 Teilen Darbo führt eine Honigrange in der 300-Gramm-Spenderflasche in den Sorten Wald und Wildblüte ein. 10/13 Teilen Verival Sportliches Granola gibt es bei Verival 11/13 Teilen Weetabix Weetabix bringt im Rahmen einer Lizenz mit Mondelez den Oreo-Trend nach Österreich und kombiniert knusprige Kakaokringel mit Vanilleblättchen. 12/13 Teilen Verival Verival macht Kindern das Frühstück schmackhaft und kreiert ein eigenes Porridge für die Kleinen mit Spaß auf und in der Packung. Dafür werden Vollkornhaferflocken mit Kakao und Bananen und Datteln gemischt - ganz ohne Zuckerzusätze. 13/13 Teilen

Nestlé kündigt für dieses Jahr gleich drei Neuheiten an - bei Nesquik und Cini Minis wird schokoladig, spanisch und cremig-knusprig. Weetabix bringt den Oreo-Hype auf den Frühstückstisch. Verival setzt auf ein sportliches Granola für die Low-Carb-Ernährung, außerdem gibt es Porridge für Kinder. Felix Austria und Dr. Oetker kündigen ebenfalls Produkte an, wollen aber noch nichts Genaueres verraten. Bei Kellogg hält man sich ebenfalls bedeckt.Darbo konzentriert sich auch die zuckerfreien Konfitüren und auf Honig im praktischen Spender. Staud's hat ebenfalls zuckerreduzierte Aufstriche im Gepäck, zu den Neuheiten für den Sommer und Herbst will man noch nichts sagen. Auch Zuegg zeigt sich noch geheimnisvoll. Honig mit Zitronennote gibt es dafür von Honigmayr/Spitz. Winkelbauer setzt auf britischen Charme, ähnlich wie das Importhaus Schenkel, das den Erdnusstrend in Österreich bekannter machen möchte.