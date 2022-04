Dossier Gewürze: Nachhaltigkeit mit Würze

faithie - stock.adobe.com

Genau wie die Gewürze selbst bringt auch jeder Markenhersteller seine ganz eigene Note mit. Wie sich der Markt entwickelt, welche Trends es derzeit im Gewürze-Universum gibt, lesen Sie hier im Detail.

Die besonderen Geschmacks- und Geruchsstoffe, die sich in den winzig kleinen Körnern, Mischungen und Knollen verstecken, wurden im Mittelalter als wahre Schätze gehandelt. Die Rede ist von Gewürzen. Sie veredeln, bereichern, ja geben einem Gericht erst den nötigen Pfiff und gewinnen nicht nur für Genussmenschen an Bedeutung. Mit der Pandemie, durch Homeoffice und damit Home Cooking und Co. wuchs ihre Bedeutung einmal mehr. Laut Statista Austria wurden im Segment Gewürze und Kräuter in Österreich 6,3 Millionen Kilogramm abgesetzt. Tendenz steigend.





Dies zeigen auch die aktuellen NielsenIQ-Zahlen, die CASH vorliegen. In der Periode MAT 22 bis inklusive KW 8 erreichte der heimische Gewürzemarkt einen Umsatz von über 91,9 Millionen Euro, bei einem Rückgang von minus 9,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Alles in allem betrachtet, könne das Segment, so die Zahlen, das hohe Niveau des ersten Pandemie-Jahres nicht halten und lägen in jeder Periode unter dem Vorjahr. Aber: Das Umsatzniveau bleibt über dem Jahr vor der Pandemie. Der Salzmarkt ist gleichzeitig eine recht stabile Kategorie mit leichten Wachstumsraten. "Lediglich die Corona-Pandemie konnte 2020 einen echten Peak verursachen, mit einem Umsatzwachstum von 21,2 Prozent im Vergleich zu 2019", betont Salinen Austria-CEO Peters Untersperger.

Grundsätzlich sind Salz und Gewürze aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und strenggenommen zählt Salz nicht zu den Gewürzen. Allerdings wird Salz zunehmend als Gewürz wahrgenommen, wie Untersperger auch im CASH-Interview betont. Das sieht man nicht zuletzt auch an den vielen Kräutersalzmischungen in den unterschiedlichsten Ausformungen. Allgemeine Konsumententrends geben den Ton an Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein prägen das Marktgeschehen. Und das spürt man sowohl bei der Verpackung, als auch bei der Auswahl der Rohstoffe. Auf Plastikverpackungen wird zusehend verzichtet, stattdessen greift man zu umweltfreundlichem Verpackungsmaterial aus nachwachsenden Rohstoffen wie Papier oder Karton. Dominik Mattes, Director Marketing & Innovation bei Kotányi, sieht aber auch den Trend zu Bio. "Wir bieten bereits seit einiger Zeit eine breite Palette an Bio-Gewürzen und Bio-Kräutern in verschiedenen Verpackungsformen an. Im Frühjahr 2022 werden wir unser Bio-Sortiment um eine wichtige Range-Erweiterung ergänzen und in zehn Ländern ausrollen", sagt er. Gleichzeitig geht es um Individualität, Abwechslung und Genuss - und das am besten schnell. Mit der Produktlinie Quick & Easy liefert Kotányi zum Beispiel heimischen ein All-inclusive-Konzept. Die kleinen Päckchen mit Basis-Gewürzzubereitung, Rezept und Kochanleitung sollen die Zubereitung gesunder Schnellgerichte besonders einfach machen.



