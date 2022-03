Natürlich ist das Fleisch meist der Star am Rost - aber ohne das Beilagen-Ensemble wäre es einfach kein Grillen.

Klassiker unter den Beilagen sind die Pommes, allerdings gibt es bei den Produktneuheiten eher Kartoffeln in anderer Form. Etwa stehen bei McCain gerade die Mediterranen Wedges mit Rosmarin, Oregano und Petersilie im Mittelpunkt. Die rustikalen Spalten - die Schale ist noch dran - sind nur eines von vielen Kartoffelprodukten des Herstellers. Auch bei 11er gibt es neue Fokusprodukte: die Rösti und die Frischkäse-Taschen. Wer von der starken Knolle gar nicht genug kriegt, kann das Brot der Burger ja mal mit Röstis ersetzen, empfiehlt der Hersteller. Auch die 11er Rösti-Snacks in den unterschiedlichen Füllungen sind ein wahrer Genuss in der Grillsaison – ob mit Tiroler Speck und Vorarlberger Bergkäse, mit Gemüse oder mit zarter Lachsfüllung.