Dossier Grilllen - Beiwagerl: Sauce dazu?

Heißes Würstel trifft kaltes Ketchup - Genuss kann so einfach sein. Welche feinen Saucen die Hersteller für diese Grillsaison parat haben, hat CASH ermittelt.

Felix Austria Heiße Sache, die Hot Sauce von Felix hat das Marktsegment ordentlich aufgemischt. 1/12 Teilen Felix Austria Nur kurz erhältlich: Das Stakehouse-Ketchup... 2/12 Teilen Felix Austria ... und das Zwiebel & Knoblauch-Ketchup. 3/12 Teilen Ramsa-Wolf Der Wiener Spezialsenf von Ramsa-Wolf ist zwar auf der schärferen Seite aber milder als der Englische Senf. 4/12 Teilen Ramsa-Wolf Für Feinspitze: der neue Trüffel-Senf erweitert das Gourmet-Sortiment von RamsaWolf. 5/12 Teilen Mautner Markhof Nach dem Estragon-Senf bringt Mautner Markhof jetzt auch den Kremser Senf in einer Bio-Variante auf den Markt. 6/12 Teilen Mautner Markhof Wenn's Speck auf den Speck sein soll: Die BBQUE-Sauce Bacon von Mautner Markhof 7/12 Teilen Mautner Markhof Die Develey-Range von Mautner Markhof wird um eine Sour Cream Sauce erweitert. 8/12 Teilen Unilever Unilever hat das Sortiment von Hellmann's-Saucen seit der Einführung 2018 stets erweitert. Erhältlich sind die vegane Baconaise... 9/12 Teilen Unilever ... die Garlic Sauce ... 10/12 Teilen Unilever ... und die würzige Chipotle-Sauce. 11/12 Teilen Unilever Kuner gehört zu den stärksten Grillsaucen am Markt, neu ist die mit Joghurt verfeinerte Yofresh-Sauce. 12/12 Teilen

Österreich ist ein Grill-Land, wie Mautner Markhof vergangenes Jahr bei einer Umfrage festgestellt hat: 85 Prozent aller Österreicher zwischen 18 und 65 Jahren grillen mindestens einmal pro Monat, im Sommer darf es für drei Viertel sogar mehrfach pro Woche sein. Estragon-Senf ist dabei die beliebteste Senf-Variante am Teller. Das Österreichische Traditionsunternehmen bring für die Saison 2021 drei Neuheiten auf den Markt: Der Bio Kremser Senf ist mit dem Vegan Gütesiegel ausgezeichnet und die Zutaten kommen aus biologischem Anbau. Der Bio Estragon-Senf hat seinen Umsatz als auch Absatz im vergangenen Jahr verdoppeln können.Die Marke BBQUE erhält mit der Limited Edition "Bacon" ebenfalls Zuwachs, genauso wie die Develey-Range, von der es nun auch eine Sour Cream Sauce gibt. Develey ist darauf bedacht, die Verpackungen ihrer Saucen stets zu optimieren. So verfügen die Saucen etwa über Perforationen an den Seiten, mit der sich die Folie leicht von der Flasche lösen lässt und die Mülltrennung vereinfacht wird.Felix bringt im Sommer zwei Ketchup-Varianten heraus, die nur für kurze Zeit erhältlich sein werden. Das Stakehouse-Ketchup besticht mit einer rauchigen Paprika-Note, wodurch es zu den namensgebenden Steaks oder Rippchen besonders gut passt. Das Zwiebel-Knoblauch-Ketchup beinhaltet kleine Stückchen der Geschmacksgeber. Wie alle Ketchups von Felix werden auch die Special Editions in Österreich produziert. Permanent erhältlich ist die Felix Red Hot Sauce, die laut dem Hersteller ein Wachstum von 46 Prozent verzeichnen kann und damit dem Segment ordentlich Feuer unter der Flasche gemacht hat. Nun gibt Felix sogar die Marktführerschaft bei den scharfen Saucen an.Claudia Leser, Senior Product Group Manager bei Felix, gibt einen Überblick zu den aktuellen Trends am Markt: "In der Kategorie Ketchup sind entsprechend den Konsumententrends vor allem zuckerreduzierte Ketchups und Sorten in Bioqualität auf starkem Wachstumskurs. Zuckerreduzierte Ketchups zeigen seit Jahren ein kontinuierliches Wachstum und machen aktuell bereits beinahe ein Drittel des Ketchupmarktes aus! Mit rund 90 Prozent Marktanteil (AC Nielsen 2020 Woche 52, LEH exkl. Hofer/Lidl) im Segment der zuckerreduzierte Ketchups ist Felix mit großem Abstand treibende Kraft in diesem Bereich. 2020 hat sich auch ein starkes Wachstum im Bereich Bio Ketchup abgezeichnet."Insgesamt umfasst das Sortiment von Felix mittlerweile 15 unterschiedliche Rezepturen, wobei die absoluten Topseller am Saucen Markt die Sourcream und die Süß Sauer Sauce sind.Klassiker sind die Senf-Spezialitäten von Ramsa-Wolf, einem Familienunternehmen in fünfter Generation. Produkt-Fokus des Herstellers liegt dieses Jahr auf dem Trüffel-Senf und dem Wiener Spezial-Senf. Letzterer ist von der schärferen Sorte und wurde in Zusammenarbeit mit Fokusgruppen entwickelt. Damit sollen Kunden angesprochen werden, die englischen Senf zwar mögen, aber eine etwas mildere Alternative haben wollen. Beim Englischen Senf ist Ramsa-Wolf laut eigenen Angaben mit einem Martanteil von 75 Prozent führend. Dann gäbe es da noch das Spezialitäten-Sortiment des Herstellers, welches um den Trüffel-Senf erweitert wird.Bei Unilever bemerkt man am Markt für Grillsaucen erlebt seit Jahren ein kontinuierliches Wachstum und dieser Trend ist auch in Zukunft weiter zu erwarten. Alleine 2020 ist die Kategorie laut Hersteller im zweistelligen Bereich gewachsen. Corona war dabei kein Bremsklotz, viel mehr passen sich die Konsumenten den aktuellen Gelegenheiten an. Durch das Verlagern von Grillfesten im kleinen Rahmen nach drinnen ergeben sich mehr Anlässe dazu, den Elektro-Grill oder die Pfanne heiß zu machen, statt den Kohle-Grill aufzustellen. "Abwechslung und neue Geschmäcker bei den Grillsaucen werden laufend gewünscht. Streetfood für Zuhause ist in Zeiten eingeschränkten gastronomischen Angebots ein starker, nennenswerter Trend. Was sonst auf Festivals oder am Food Truck konsumiert wurde kann mit den seit 2018 erhältlichen Hellmann’s Saucen in die eigenen Vier-Wände bzw. deren Garten geholt werden", heißt es seitens Unilever. Kuner zählt dabei zu einer der beliebtesten Marken (Nielsen, Party- und Grillsaucen, LH incl. H/L, MAT W52 2020) und Hellmann's hat seit dem Launch seine Marktanteile laufend ausbauen können.