Dossier Grilllen - Beiwagerl: Sauce muss mit

Wenn das Gegrillte auf eine würzige Sauce trifft, ist das Geschmackserlebnis komplett. Womit Würstel und Co. verfeinert werden, lesen Sie hier.

Als österreichischer Klassiker darf sich auch Mautner-Markhof bezeichnen. Der Traditionshersteller eröffnet die Grillsaison mit Estragon- und Kremser-Senf in Bio-Qualität. Hergestellt wird der Bio Kremser Senf im traditionellen Mautner-Markhof-Verfahren in Wien-Simmering. Dafür wird ausschließlich Senfsaat in bester Bio-Qualität verwendet. Mit dem Bio Senf Duo beweist Mautner Markhof seine Kompetenz im Bio-Segment. Bereits seit 2019 findet sich der Bio Estragon Senf in den österreichischen Regalen. 2021 war er sogar der beliebteste Bio-Senf am Markt mit einem Umsatzzuwachs von 39 Prozent (LH exkl. H/L, Umsatz, MAT KW 52/21). Neu im Sortiment ist ab April die TexMex Salsa Sauce von Develey in der 250-ml-Squeeze-Flasche.

Wir bleiben in Österreich, um genau zu sein, beim Senf-Hersteller Ramsa-Wolf. Deren Wiener Spezialsenf ist bereits seit vergangenem Jahr auf dem Markt, im Herbst 2021 ist dem Hersteller die Listung bei Interspar und Spar Gourmet gelungen. Ebenfalls dort (und andernorts) im Regal sind die Feinschmecker-Senf-Variationen, etwa Ramsa Orangen Senf, Ramsa Whisky Senf und Ramsa Kürbiskern Senf.