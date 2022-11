Dossier: Beliebtheit bleibt konstant

Aufstriche auf MoPro-Basis erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit bei den österreichischen Verbrauchern, wie unter anderem die jüngsten GfK-Daten belegen.

Ob zum Frühstück, Abendessen oder als Snack zwischendurch: Aufstriche auf MoPro-Basis erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit bei den Konsumenten in Österreich. Laut den jüngsten Erhebungen des GfK Consumer Panels kaufen sieben von zehn Privathaushalten frische Aufstriche auf MoPro-Basis. Der Käuferanteil ist in den vergangenen zwei Jahren um 3,6 Prozentpunkte angestiegen, wovon sowohl Marken als auch Eigenmarken profitiert haben, da sie ihren Käuferkreis erweitern konnten. Laut Katrin Amlacher, Senior Marketing Consultant Consumer Panel & Services bei GfK Austria, werden MoPro-basierte Aufstriche knapp sieben Mal pro Jahr gekauft. Dabei achten die Konsumenten zuletzt verstärkt auf Aktionen, was sich in einem Anstieg der Promo-Käufe zeigt. Mittlerweile wird sogar knapp ein Drittel des Absatzes in Promotion generiert beziehungsweise entfällt auf Eigenmarken. Auch die RollAMA-Zahlen bescheinigen den Eigenmarken ebenso wie Aktionen im gesamten MoPro-Bereich eine steigende Bedeutung.