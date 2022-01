leopictures/Stock.adobe.com

Seit Hülsenfrüchte verstärkt als Fleischalternativen und Low-Carb-Gerichte zum Einsatz kommen, gelten sie als wahre Superfoods. Das sieht man auch am steigenden Pro-Kopf-Verbrauch.

Der Markt für Hülsenfrüchte präsentiert sich seit Jahren als Wachstumsmarkt. Laut Statistik Austria wurden im Wirtschaftsjahr 2019/20 (1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020) in Österreich durchschnittlich 1,2 Kilogramm Hülsenfrüchte pro Kopf der Bevölkerung konsumiert. Dies entspricht einem leichten Zuwachs um 200 Gramm gegenüber dem Vorjahr. Die Markenartikelhersteller begründen diesen positiven Trend vor allem mit dem steigenden Bedürfnis nach gesunder Ernährung und durch den wachsenden Anteil an Vegetariern, Veganern und Flexitariern. Aber auch bei Keto-Ernährung, also einer kohlenhydratarmen Ernährung, kommen sie zum Einsatz. Das liegt daran, dass sie besonders reich an Proteinen sind und wertvolle Mineralien und Vitamine enthalten. An Stelle von Fleisch wird besonders gerne zu Alternativen aus Kichererbsen gegriffen, aber auch in Form von Hummus haben Kichererbsen einen festen Platz im Speiseplan der Österreicher erhalten. Daneben erfreuen sich auch Linsen und Bulgur immer größerer Beliebtheit.