Trotz eines Umsatzrückgangs von 8,7 Prozent zum Vorjahr, bedingt durch die Hamsterkäufe, wächst der Reismarkt hierzulande seit Jahren kontinuierlich - Produktneuheiten inklusive.

Reis ist ein Grundnahrungsmittel, aber nicht irgendeines: Es ist das Grundnahrungsmittel für 3,5 Milliarden Menschen und damit für fast die Hälfte der Menschheit. Auch in Österreich kann sich das Korn nicht über mangelnde Beliebtheit beschweren. In den vergangenen Jahren ist der Pro-Kopf-Konsum stetig gewachsen und lag 2020 bei über fünf Kilogramm. Vor allem durch die Coronavirus-Pandemie hat der Reismarkt einen Push erfahren. Betrachtet man die aktuellen Nielsen-Zahlen ist zwar ein Rückgang von 8,7 Prozent niedergeschrieben (LEH+DFH inkl. H/L, MAT 21/48), dieser lässt sich aber durch die starken Bevorratungskäufe 2020 erklären. Insgesamt liegt die Kategorie noch immer deutlich über dem Vergleichszeitraum 2019. Zwischen 2018 und 2021 ist der Markt so um 22 Prozent gewachsen. Dennoch wird auch der Reismarkt, der internationaler kaum sein kann, immerhin stammen über 90 Prozent der Reisproduktion aus Südost-Asien, nicht von den Herausforderungen, vor denen die globale Lieferkette steht, verschont bleiben - Stichwort mangelnde LKW-Fahrer oder Ernteeinbußen. Das wird die Branche noch eine Zeit lang beschäftigen.





Statista 2022 Pro-Kopf-Konsum von Reis in Österreich in den Jahren 2006/7 bis 2019/20 laut Statistik Austria Verantwortung entlang der Lieferkette Ein Thema, das die Branche stets beschäftigt, ist das der Nachhaltigkeit. Dabei geht es sowohl um Umweltbilanzen im Reisanbau, zum Beispiel braucht ein Kilogramm Reis 3000 – 5000 Liter fließendes Wasser, als auch um soziale Aspekte der Reisbauern, immerhin wird Reis meistens in wirtschaftlich schwächeren Regionen angebaut. Die Markenartikelindustrie bekennt sich hier zu mehr Verantwortung. "Wir sind uns sehr bewusst, dass unser Handeln als Unternehmen heute großen Einfluss auf die Welt von morgen hat. Darum investieren wir unter anderem eine Milliarde US-Dollar in unseren 'Sustainable in a Generation Plan'", berichtet Hendrik de Jong, Geschäftsführer von Mars Austria. Das Unternehmen ist mit Uncle Ben's bzw. seit 2021 Ben's Original (dazu später mehr) Mitglied der Sustainable Rice Plattform (SRP), eine Multiple-Stakeholderplattform, die sich für einen globalen Standard für nachhaltigen Reis entlang der Lieferkette einsetzt. Zudem kooperiert das Unternehmen mit Partnern wie dem Internationalen Reisforschungsinstitut (IRRI). Gemeinsam mit dem Internationalen Reisforschungsinstitut (IRRI), World Wildlife Fund und Helvetas arbeitet man an innovativen Anbaumethoden für die Bauern. "Erste Ergebnisse zeigen eine Ertragssteigerung von acht Prozent, eine 30-prozentige Verringerung des Wasserverbrauchs und eine 32-prozentige Steigerung des Nettoeinkommens der Bäuerinnen", betont de Jong. Als nächster Schritt soll "diese neue Technik in unserer gesamten Lieferkette" eingeführt werden.

Wissenschaftliche Erkenntnisse werden auch von Everest (im Vertrieb von Winkelbauer) miteinbezogen, um Klima und Ressourcen zu schonen. So werden Reisfelder zum Beispiel nur bestimmten Zeiten geflutet und der Wasserverbrauch so deutlich reduziert. Außerdem investiert man in Weiterbildungsmöglichkeiten der Farmer.

