Alles begann im Jahr 1904, als die Waldviertler Traditionsbäckerei Pilz gegründet wurde. Schon damals war der Anspruch der Familie Pilz klar: nur bestes Brot und Gebäck auf die Frühstücksteller der Menschen zu bringen. Und das hat sich über 100 Jahre später auch nicht geändert: Heute ist die Backwelt Pilz Leitbetrieb der Region und vereint echte Handwerkstradition mit modernster Produktionstechnologie.

Vom Bärlauchweckerl über die Fitnessstange bis zum Waldviertler Laib – die Backwelt Pilz bietet ihren Kunden eine Vielfalt an tiefgekühltem Brot und Kleingebäck aus einer Hand. Und das in unterschiedlichsten Rezepten, Formen, Größen, Schnitten und Stanzungen – schließlich erlaubt die innovative Technologie höchste Flexibilität bei der Produktion. Diese Flexibilität ist einer der zahlreichen Gründe, warum die Backwelt Pilz so erfolgreich ist: Als Private Label Producer kann sie ihre Backwaren ganz auf die Bedürfnisse ihrer namhaften Kunden zuschneiden, zu denen Handelsunternehmen, Tankstellenshops, Heimlieferdienste, Vertriebsorganisationen und systemgastronomische Unternehmen zählen. Von der Idee über die Erstverkostung bis zum fertigen Brot oder Gebäck, das von den Partnern ins Warensortiment aufgenommen wird, begleitet die Backwelt Pilz ihre Kunden und bietet ihnen außerdem maßgeschneiderte Verpackungs- und Logistiklösungen an.