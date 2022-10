Backwelt Pilz

Die Backwelt Pilz steht nicht nur für ein naturbelassenes Geschmackserlebnis, sondern auch für echte Naturverbundenheit. Das Familienunternehmen legt größten Wert auf Umweltschutz, damit auch die nächsten Generationen das Waldviertel und seine hervorragenden Erzeugnisse genießen können. Hier ist nicht nur Qualität Ährensache, sondern auch Nachhaltigkeit.

Verschiedenste Maßnahmen, die die Backwelt Pilz bereits umgesetzt hat, beweisen ihren ständigen Einsatz für die Umwelt. So verwendet sie 100 Prozent CO 2 -neutralen Ökostrom in ihrem gesamten Werk – und mithilfe der eigenen Photovoltaik-Anlage werden sogar 10 Prozent des benötigten Stroms selbst erzeugt. Darüber hinaus wurden alle Neonleuchten durch sparsame LED-Beleuchtung ersetzt und die Fahrzeugflotte laufend auf Hybrid- bzw. Elektromobilität umgestellt. Mehrere 22-kW-Schnell-Ladestationen stehen bereits heute allen Mitarbeitern und Besuchern zur Verfügung.





Ressourcenschonung wird in der Backwelt Pilz stets großgeschrieben – und das gilt nicht nur für Strom und Mobilität, sondern auch für Verpackung und Logistik. Mit Recyclingkartons und unbedruckten, recycelbaren PE-Folien tut das Familienunternehmen sein Bestes, um die Umwelt zu schützen. Seinen wichtigsten Rohstoff, das Mehl, erhält es als Lose-Ware, und auch andere Rohstoffe werden möglichst in wiederverwendbaren Big-Bag-Gebinden geliefert. Dank der Verwendung von überwiegend heimischen Rohstoffen hält die Backwelt Pilz außerdem die Transportwege kurz.

