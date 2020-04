Dr. Karg: Auszeichnung für Bio Linsen-Snacks

Nach dem ISM New Product Showcase Award erhielten die proteinreiche Snacks nun auch den Sweetie 2020 in der Kategorie Bio.

Dr. Karg’s Bio Linsen-Snacks sind in den Sorten Sweet Fire, Toasted Pita und Wild Oriental in den Knabber-Regalen zu finden. Dabei sollen die besonderen Rezepturen mit proteinreichen Linsen, nussigem Dinkel und fein abgeschmeckten weiteren Bio-Zutaten nicht nur Veganer und Vegetarier in fernöstliche Geschmackswelten entführen. Das scheint anzukommen. Bereits auf der Internationalen Süßwarenmesse in Köln überzeugten die neuen Dr. Karg’s Bio Linsen-Snacks die Experten und wurden mit dem ISM New Product Showcase Award prämiert. Nun folgte der zweite Streich. Beim 16. Branchen-Wettbewerb der Rundschau für den Lebensmittelhandel verlieh die Fachjury aus Handel, Wissenschaft, Marketing und Influencern den Dr. Karg’s Bio Linsen-Snacks den Sweetie 2020 in der Kategorie Bio.„Diese Auszeichnungen freuen uns besonders, denn es war von Anfang an unsere Philosophie, qualitativ hochwertige, ballaststoffreiche und natürliche Produkte mit hohem Genusserlebnis zu kreieren. Die neuen Bio Linsen-Snacks beweisen, dass man wirklich köstlich und gleichzeitig vollwertig snacken kann“, so Dr. Klaus Karg.