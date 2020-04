Das Südtiroler Unternehmen honoriert den Einsatz seiner Mitarbeiter in der Corona-Krise mit einem Bonus von 15 Prozent pro Arbeitsstunde.

"Als Familienunternehmen halten wir es für selbstverständlich, unsere Mitarbeiter in diesen kritischen Zeiten zu unterstützen", sagt Brigitte Kurz, Chief Financial Officer von Dr. Schär. "Für unsere Mitarbeiter lediglich alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um diese Herausforderung zu meistern, kam uns nicht ausreichend vor. Deshalb haben wir beschlossen, uns zusätzlich mit einem Bonus, als Zeichen der Anerkennung für ihre harte Arbeit, zu bedanken."Angesichts der schwierigen Lage wurden Tausende Schutzmasken kurzfristig von einem chinesischen Lieferanten für eine Reihe von Dr. Schär-Werken in aller Welt organisiert und kostenlos zur Verfügung gestellt.