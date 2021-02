Das neue Jahr beginnt für den Südtiroler Familienbetrieb Dr. Schär mit frischem Wind. Mit der Kampagne "Mit dem Besten von uns" will das Unternehmen, das seit Dezember Philipp Schoeller als neuer CEO leitet, Menschen beim Essen zusammenzubringen.

Philipp Schoeller ist neuer CEO

Dr. Schär

Ulrich Ladurner, Gründer und Präsident von Dr. Schär, mit dem neuen CEO Dr. Philipp Schoeller vor dem Hauptsitz in Burgstall.

Seit 1922 setzt sich Schär für Menschen mit besonderen Ernährungsbedürfnissen ein und glaubt fest daran, dass diese die Menschen nicht voneinander trennen dürfe. Inspiriert von diesem Grundsatz kreierte das Unternehmen zusammen mit dem renommierte Marketing- und Werbeunternehmen IPG die crossmediale Kampagne unter dem Slogan "Mit dem Besten von uns". Dadurch soll nicht nur zum Ausdruck kommen, dass der Hersteller voller Leidenschaft seine Produkte entwickelt, die nur aus besten Zutaten bestehen, sondern eben auch, dass jeder Einzelne unabhängig von seinen speziellen Bedürfnissen beim Essen dazugehört. Auf Instagram hat Schär deshalb zur Aktion "The longest table" aufgerufen, um Menschen zu inspirieren, einfach virtuell an einem Tisch zum gemeinsamen Essen zusammenzukommen - denn gerade in Pandemiezeiten, ist ein gemeinsames Essen nichts Selbstverständliches.Doch nicht nur mit der Kampagne startet Dr. Schär neu durch, seit 1. Dezember 2020 hat mit Philipp Schoeller auch ein neuer CEO das Unternehmen übernommen und zeichnet für die operativen Geschäfte verantwortlich. Schoeller kann auf jahrelange Erfahrung in Führungspositionen in international agierenden Lebensmittelunternehmen zurückblicken. Vor seinem Wechsel zu Dr. Schär hat er mehr als acht Jahre bei der schweizerischen Barry Callebaut AG, einem der größten Schokoladenproduzenten der Welt, gearbeitet. Zuletzt verantwortete er als Vicepresident das Geschäft mit Industriekunden in Westeuropa. Zuvor leitete er über vier Jahre das deutsche Lebensmittelunternehmen Stollwerck als CEO.Schoeller folgt in dieser Position Unternehmensgründer Ulrich Ladurner nach, der allerdings als Präsident weiter im Unternehmen bleibt. Ladurner begrüßt Schoeller mit warmen Worten im Unternehmen. "Mit Dr. Philipp Schoeller als neues Mitglied der Dr. Schär Familie haben wir einen äußerst erfahrenen Manager zur Verstärkung unserer Unternehmensführung gewonnen", so Ladurner. "Seit Jahren befinden wir uns auf Wachstumskurs und ich bin überzeugt, dass Dr. Philipp Schoeller den eingeschlagenen Pfad mit seiner Branchenexpertise und Führungserfahrung konsequent fortsetzen und weiterausbauen wird." Und Schoeller selbst ergänzt: "Lebensmittel sind schon immer meine Leidenschaft. Der Konsument und der Genuss stehen ganz klar im Mittelpunkt, denn gemeinsame Mahlzeiten bringen uns zusammen. Organisatorisch wie produktseitig sehe ich uns für die nächsten Schritte bestens aufgestellt. Wir haben den Anspruch unsere Führungsposition als Anbieter glutenfreier Lebensmittel und Produkte für besondere medizinische Bedürfnisse in Europa und international weiter voranzutreiben. Dank unserer qualifizierten und überaus passionierten Mitarbeiter sowie unserer kontinuierlichen Innovation sind wir in der Lage, den Herausforderungen und Möglichkeiten eines sich ständig wandelnden Marktes souverän zu begegnen. Auf diese spannende Aufgabe und meine neue Rolle dabei freue ich mich, ebenso auf die Zusammenarbeit mit Ulrich Ladurner und dem gesamten Team."