Dr. Schär/Panista: Glutenfreie Kooperation

Dr. Schär kündigte heute die Zusammenarbeit mit der Online-Bäckerei Panista für die Liefergebiete Deutschland und Österreich an.

Sowohl Dr. Schär als auch Panista stehen für die Herstellung hochwertiger, glutenfreier Produkte. Nun machen die beiden gemeinsame Sache, wodurch ein noch "größeres Angebot an Backwaren gelingt, die sich ergänzen und vom Kunden unabhängig von Ernährungsbedürfnissen und Geschmackspräferenzen genossen werden können", wie es in einer Aussendung heißt. Durch die Kooperation sollen aber weder der Markenauftritt noch die Produkte des Unternehmens verändert werden. "Die Partnerschaft zwischen Dr. Schär und Panista bekräftigt uns in unserem Glauben, dass Menschen mit besonderen Nahrungsmittelbedürfnissen nicht auf Geschmack, Qualität oder Essgewohnheiten verzichten müssen", sagt Hansjörg Prast, Chief Marketing Officer bei Dr. Schär.Panista ist keine traditionelle Bäckerei, sondern ein E-Commerce-Shop, der alle Bestellungen selbst backt und am Backtag via Paketdienst bis an die Haustüre liefert. Seit 2017 versendet das Unternehmen bereits Brot in ganz Deutschland und jetzt auch neben Frankreich, Spanien, Italien und einigen skandinavischen Ländern nach Österreich. Dr. Schär will die Marke dahingehend unterstützen, einen höheren Bekanntheitsgrad unter Konsumenten, die sich glutenfrei ernähren, in Deutschland und Österreich zu erlangen. "Sowohl Schär als auch Panista bieten hochwertige, glutenfreie Backwaren an. Während der Fokus von Schär auf haltbaren Backwaren liegt, konzentriert sich Panista auf frisches, handgemachtes Brot", sagt Daniel Vetterkind, Mitbegründer und CEO von Panista. "Unsere Zusammenarbeit bietet die Chance, die Stärken beider Marken gemeinsam zu nutzen, um Kunden eine große Vielfalt glutenfreier Backwaren über unterschiedliche Verkaufskanäle anbieten zu können."