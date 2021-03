DrinkStar: Frische Power für Limostars

Gröbi, Frucade und Fru Mate beweisen Stärke in Krisenzeiten. Für 2021 sind Kommunikationsoffensiven und Rollouts geplant.

Trotz Coronavirus-Pandemie kann DrinkStar mit den alkoholfreien Getränkemarken Gröbi, Frucade und Fru Mate bei den Konsumenten punkten und stolze Umsatzsteigerungen erzielen. "Besonders in herausfordernden Zeiten schätzen es die Menschen, wenn sie sich auf eine erfahrene Marke verlassen können. Wir können dies in der Corona-Krise eindrücklich erleben", sagt Roland Bittermann, Geschäftsführer bei DrinkStar. Auch Ernährungsfragen haben weiter an Bedeutung gewonnen, in die alle drei Marken einzahlen. Zukunftsorientiertes Handeln beweist man auch in puncto Nachhaltigkeit. Der Recyclinganteil bei allen PET-Flaschen und Trayfolien wurde vor kurzem auf einen Anteil von mindestens 50 Prozent erhöht.

Gröbi baut Marktführerschaft weiter aus

Gröbi brachte 1967 nach eigenen Angaben die erste Limonade ohne Zuckerzusatz auf den Markt und liegt damit heute mehr im Trend denn je. 2020 konnte die Marke die Marktführerschaft im Light-Segment des Fruchtlimonadenmarktes weiter ausbauen. Mit einem Umsatzplus von 9 Prozent laut Nielsen im Vergleich zum Vorjahr konnte Gröbi einmal mehr die Stellung als drittgrößter Top-Seller aller Fruchtlimonadenmarken festigen und deutlich stärker als der Markt wachsen. "Dank unseres langjährigen Know-hows erfüllen unsere zuckerfreien Limonaden mit hohem Fruchtgehalt und wertvollen Vitaminen selbst die höchsten Ansprüche ernährungs- und kalorienbewusster Verbraucher. Diese einzigartige Verbraucherloyalität hat Gröbi über Jahrzehnte aufgebaut", erklärt dazu Bittermann.

2021 will man die Bekanntheit und das Markenerlebnis noch weiter steigern. So sind mit rund 65 Millionen Kontakten auch heuer ganzjährig TV-Spots in angesagten Premium-Umfeldern zu sehen. Zusätzlich werden via Web-TV, Social-Media-Aktionen und Samplings vor allem bei jüngeren Zielgruppen massive Kaufimpulse für Gröbi gesetzt.



DrinkStar

Frucade zeigt sich stark in Krisenzeiten

Fru Mate wird weiter ausgerollt

DrinkStar

Auch Frucade konnte die Markenloyalität der Verbraucher im vergangenen Jahr erhöht und steigert 2020 seinen Umsatz im LEH erneut - diesmal um 5 Prozent nach Nielsen. Dabei wissen Österreichs Verbraucher jeder Altersklasse die Kultlimonade zu schätzen, die hierzulande mittlerweile zu den drei beliebtesten Limonadenmarken gehört - das bestätigt eine Studie des Marktforschungsinstituts Market, die Frucade in der Kategorie "Markenstärke" mit dem "Market Quality Award" auszeichneten. Und auch beim Punkt Markentreue konnte die Limonade punkten. Laut Messung von GfK Austria unter den fünf größten Wettbewerbern konnte die Marke aus dem Hause DrinkStar als einzige Fruchtlimonade die Loyalität seiner Fans erhöhen. "Frucade steht nicht nur wuchtig-fruchtige Erfrischung, sondern vor allem auch für seine österreichische Herkunft und sozialen Zusammenhalt. Das zeigt sich jetzt in der Corona-Krise mehr denn je. Dieses Vertrauen der Menschen müssen wir uns aber immer wieder neu verdienen", betont Bittermann. Um den Erfolg von Frucade langfristig zu sicher, soll eine TV-Präsenz ganzjährig für Aufmerksamkeit sorgen. Um verstärkt auch Jüngere anzusprechen, setzt man zusätzlich auf eine Social Media-Kampagne sowie Waren-Samplings in studentischen Umfeldern und auf Events.Seit letztem Jahr ist der neue Muntermacher mit viel natürlichem Koffein, Mateblätter-Extrakt und einem Schuss Zitrone im Regal zu finden. 2021 sollen weitere Listungen im Handel sowie der Rollout in der Gastronomie folgen."Corona-bedingt hat sich der Rollout verzögert", sagt der Geschäftsführer des Marken-Eigners DrinkStar. "An der Beliebtheit von Produkten mit natürlichen Wachmachern hat sich aber dadurch nichts geändert. Vor allem jüngere Konsumenten suchen mehr denn je nach modernen, weniger gesüßten Alternativen zu herkömmlichen Energydrinks oder Limonaden. Mit Fru Mate haben wir eine Innovation im Portfolio, die genau diese Verbraucher-wünsche erfüllt." Mit nur 6,5 Gramm pro 100 Milliliter enthält Fru Mate deutlich weniger Zucker als die meisten Energydrinks oder Erfrischungsgetränke. Ein Eyecatcher ist dabei das Retro-Design, das Südamerika-Feeling vermittelt.Fru Mate wird in Österreich abgefüllt und ist im Handel in der 0,75 Liter Pet "to go" Flasche, die zu 100 Prozent aus Recycling-Material besteht, erhältlich. In der Gastronomie kommt der Frischekick in der umweltfreundlichen 0,33 Liter Glas-Mehrwegflasche auf den Tisch. Begleitet wird das Rollout von umfassenden Social Media-Aktivitäten und Produktsamplings.