DrinkStar: Gröbi verteidigt Stockerlplatz

Die traditionsreiche Marke kann auch 2019 zulegen und bleibt unter den zuckerfreien Fruchtlimonaden top.

Die Marke Gröbi entwickelte sich im vergangenen Jahr gut. So konnte man auch 2019 weiter dynamisch zulegen und die Marktführerschaft im Light-Segment der Fruchtlimonaden ausbauen. Ein Blick auf den Gesamtmarkt (zuckerhaltige und Light-Varianten) zeigt: Gröbi zählt inzwischen zu den Top drei der meistverkauften Fruchtlimonaden Österreichs.Zu verdanken ist das zum Großteil dem 0,75 Liter-Gebinde von Gröbi, denn es bedient perfekt den Trend zum Unterwegskonsum. Aber auch der Absatz des klassischen Gröbi 1,5 Liter floriert. DrinkStar Geschäftsführer Roland Bittermann ist überzeugt: "Gröbi ist bereits über 50 Jahre alt und dabei modern wie nie. Unsere zuckerfreien Limonaden mit hohem Fruchtgehalt und wertvollen Vitaminen erfüllen selbst die höchsten Ansprüche ernährungs- und kalorienbewusster Verbraucher. Dass Gröbi die Position als Nummer 1 in ihrem Segment souverän festigen kann, liegt an der Konzentration auf die hohe Produktqualität und an den permanenten Investitionen in ein zeitgemäßes Markenerlebnis.“Auch in puncto Nachhaltigkeit ist das Unternehmen innovativ unterwegs: Der Recyclinganteil bei den PET-Flaschen wurde deutlich erhöht und liegt derzeit bereits bei ungefähr 50 Prozent.