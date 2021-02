Düring: Entkalkungs-Profi durgol wird 70

Die erfolgreichste Entkalkermarke Österreichs feiert 2021 ihr 70-jähriges Jubiäum. Mit Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen wird das runde Geburtstagsjahr mit einem Produktlaunch gestartet.

Durgol, die Schweizer Qualitätsmarke im Bereich Entkalkung, feiert heuer Jubiläum. Vor 70 Jahren entwickelte Maria Düring-Keller, die Großmutter der heutigen Firmeninhaber, die bis heute entscheidende Idee für ein hochwirksames Entkalkungsmittel. Sie ahnte damals wohl nicht, dass sie damit die Geburtsstunde der Marke durgol eingeläutet und den Grundstein für den großen Unternehmenserfolg gelegt hat. Als ihr Sohn im Jahre 1963 ins Geschäft einstieg, kam es zu einer weiteren Erfindung: ein neuartiges Entkalkungsmittel mit einem einzigartigen Korrosionsschutz. Dieser ermöglichte erstmals die hochwirksame Entkalkung bei gleichzeitigem Schutz von säureempfindlichen Oberflächen wie Metall. Noch heute ist das Produkt in Österreich als durgol universal bekannt und nach wie vor ein Bestseller im Portfolio. Bis heute überzeugt die Marke Konsumenten aus aller Welt. Insgesamt werden jährlich mehr als zehn Millionen Flaschen durgol vom Schweizer Produktionsstandort in 40 Länder weltweit vertrieben.

Ein beliebter Marktführer

In Österreich ist durgol unangefochtener Marktführer im Bereich der Entkalker mit einem Marktanteil von rund 45 Prozent. "Es freut uns besonders, dass wir unser Jubiläumsjahr als Marktführer in Österreich einläuten können. Dank Produktinnovationen, Ausweitung von Listungen und Distribution, Eintritte in neue Vertriebskanäle sowie umfangreicher Marketingunterstützung konnten wir auch im vergangenen Jahr 2020 unsere Marktführung weiterhin sichern", sagt Andreas Hunte, Director Marketing, R&D, International Sales sowie Mitglied der Geschäftsleitung.

Durgol war darüber hinaus 2020 wieder die beliebteste Entkalkermarke hierzulande. Mit rund 29 Prozent der Erstnennungen konnte durgol die "Top of Mind"-Bekanntheit im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozentpunkte ausbauen. Die spontane ungestützte Bekanntheit war in der aktuellsten Umfrage mit 33 Prozent übrigens so hoch wie nie zuvor. "Wir sind stolz auf die hohen Bekanntheits- und Sympathiewerte von durgol und sehr dankbar für das langjährige Vertrauen der Österreicherinnen und Österreicher in unsere traditionsreiche Marke", so Hunte.

Die Produktrange wächst

Die neuen durgol Reinigungs-Taletten für Kaffeemaschinen

Das Produktportfolio von durgol bietet bereits einige Lösungen für die Entkalkung von Kaffeemaschinen. Neben dem Spezial-Entkalker durgol swiss espresso, der sich für alle Kaffeevollautomaten, Kapsel-, Pad- und Espressomaschinen eignet, gehört auch der Milchsystemreiniger dazu, der integrierte Milchsysteme und externe Milchaufschäumer von Milchrückständen befreit. Die jüngste Produktinnovation sind die durgol Reinigungs-Tabletten für Kaffeemaschinen aller Typen und Marken, die ab sofort hierzulande erhältlich sind. Sie entfernen Kaffeeöle und -fette sowie Pulverrückstände in der Brühgruppe beziehungsweise dem Mahlwerk.