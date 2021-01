Düring: Frühjahrsputz 5.0.

Die fünfte vom Entkalkungsspezialisten durgol in Auftrag gegebene Umfrage zum Frühjahrsputz, bringt interessante Erkenntnisse.

Marketagent untersuchte im Auftrag des Schweizer Entkalkungs- und Reinigungsexperten durgol aus dem Hause Düring die alltäglichen Putzgewohnheiten der Österreicher, Deutschen und Schweizer. An der mittlerweile fünften Frühjahrsputz-Studie nahmen über 2.400 Personen teil. Die interessanten Ergebnisse präsentierte Andreas Hunte (Director Marketing, R&D, International Sales sowie Mitglied der Geschäftsleitung) gemeinsam mit Produktmanagerin Eny Chau und Rafael Schaer, dem neuen Managing Director von Vertriebspartner Conaxess Trade Austria. "Unser Fokus ist es, stets hochwertige Produkte zu entwickeln, die Kalk und Schmutz schnell und gründlich entfernen sowie zugleich die Materialien pflegen. Dass wir mit unseren zuverlässigen Produktlösungen gemäß der Umfrage auch einen Beitrag zum Wohlbefinden und zur Zufriedenheit bei Paaren und Familien im Alltag leisten können, ist für uns ein weiterer wichtiger Ansporn", erklärt Hunte.

Putzen ist Gemeinschaftssache?

Galerie: Frühjahrsputz-Studie

1/3 Teilen 2/3 Teilen 3/3 Teilen

Wie die Studie zeigt, wird der Frühjahrsputz auch 2021 von 74 Prozent der Befragten nach wie vor durchgeführt. Knapp die Hälfte von ihnen (45 %) erledigt den Großputz alleine, während 48 Prozent lieber im Team putzen. Knapp 60 Prozent der befragten Frauen putzen lieber im Alleingang. Die Gründe dafür sind vielfältig: Für die Hälfte liegt es am Umstand, dass sie alleine wohnen. Unter den Mehrpersonenhaushalten geben ganze 35 Prozent der Frauen in der DACH-Region an: „andere Personen in meinem Haushalt wollen oder können nicht putzen“.

Die wichtigsten Gründe, den Frühjahrsputz gemeinschaftlich zu meistern, sind ebenso vielfältig: Man ist deutlich effizienter (68 %), die gerechte Arbeitsteilung soll gelebt werden (43 %) und auch der Spaß-Faktor (33 %) beim Putzen in Gesellschaft spielt eine große Rolle. Die Studie zeigt aber auch, dass fast jede fünfte Frau (17 %) in Österreich mit der Aufteilung der Putztätigkeiten unzufrieden ist. Im Vergleich entspricht dieser Anteil dem Dreifachen der Männer (5 %). Im Gesamten betrachtet herrscht in den DACH-Ländern allerdings überwiegend Zufriedenheit mit der gemeinsamen Bewältigung des Putzplans (AT 88 %, DE 86 %, CH 67 %).