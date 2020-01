Düring: Frühjahrsputz voraus

durgol, der Marktführer bei Entkalkung und Reinigung in Österreich, stellte Frühjahrsputzstudie 2020 vor.

durgol: Frühjahrsputzstudie 2020

Das Frühjahr lädt zum Putzen ein: Bereits zum vierten Mal verglich die Schweizer Qualitätsmarke die Putzgewohnheiten in Österreich, Deutschland und der Schweiz. 2.4oo Personen aus dem DACH-Raum wurden in der unabhängigen Studie rund um das Thema befragt. Dabei zeigte sich, dass sich 74 % auf einen Großputz nach dem Winter einstellen. Das sind zwar 6 % weniger als im Vorjahr (2018 80 %), aber dennoch knapp drei Viertel der DACH-Region. Geputzt wird jedoch nicht nur im Frühling, 69 % gaben an, unabhängig von der Jahreszeit das ganze Jahr über den Putzlappen zu schwingen.Das Thema Sauberkeit sorgt in Familien und Beziehungen für jede Menge Diskussionsstoff. 45 % streiten mindestens einmal im Monat darüber – bei den unter 40-jährigen in Österreich sind es sogar 56 %, für 47 % ist mangelnde Sauberkeit ein Trennungsgrund. Selbst in guten Freundschaften ist das Putzen ein Tabuthema. Nur ca. ein Dritter (32 %) der Befragten in der DACH-Region würden auf eine verunreinigte Wohnung hinweisen, die anderen würden diesen Punkt lieber nicht ansprechen. Ein Drittel davon (38 %) würde allerdings mit hilfreichen Reinigungstipps wohlwollend auf einen nötigen Großputz aufmerksam machen.In der Vorjahresstudie waren sich 88 % der Befragten einig, dass Putzen keine Frauensache ist, die diesjährige Studie zeigt jedoch, dass in Österreichs Eigenheimen die Sauberkeit überwiegend in Frauenhänden liegt. Nur 37 % können auf männliche Unterstützung zählen, während fast zwei Drittel (61 %) der Männer bestätigen, bei ihren Frühjahrsputztätigkeiten von der Partnerin unterstützt zu werden. Jede zweite Frau und jeder dritte Mann im DACH-Raum putzt lieber alleine.Vor allem Bad (68%), Küche (69 %) und Schränke (68 %) sind dabei Frauensache, 64 % der Männer kümmern sich hingegen um das Entkalken. Beim Fensterputzen zählen in Österreich 15 % der unter 40-jährigen auf die Fürsorge der Eltern.Beim Thema Entkalken greifen die Österreicher vorwiegend zu durgol. Die Schweizer Marke konnte damit ihren Marktanteil um fast zweieinhalb Prozentpunkte auf über 51 % weiter ausbauen.„Auch im Jahr 2019 konnte durgol in Österreich dank Produktinnovationen, Ausweitung von Listungen und Distribution, Eintritt in neue Vertriebskanäle sowie umfangreicher Marketingunterstützung die Marktführung weiter ausbauen. Uns freut es besonders, dass wir auch hinsichtlich Bekanntheit, Sympathie und Vertrauen in unsere Marke erneut deutliche Steigerungen verzeichnen“, freut sich Andreas Hunte, Director Marketing, R&D, International Sales sowie Mitglied der Geschäftsleitung Düring AG.Ziel des Unternehmens ist es, das Bewusstsein rund um Kalk und Entkalkung noch weiter zu schärfen. Laut der Frühjahrsputzstudie wissen knapp 68 % der Österreicher, dass Kalk einen höheren Stromverbraucht verursacht und nur 60 %, dass er das Bakterienwachstum begünstigt.„Wir haben bereits sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet und unsere Konsumentinnen und Konsumenten wissen, dass eine professionelle Entkalkung von Haushaltgeräten und Oberflächen schnell und einfach zu handhaben ist“, so Hunte.Dass der Schweizer Kalk-Experte zum Beispiel mit dem durgol Waschmaschinen Reiniger & Entkalker die Wünsche der Kunden bestens erfüllt, bestätigt die Auszeichnung zur „CASH Topinnovation 2019“. Eine Jury aus Experten und Konsumenten wählte diesen auf Platz 2. (Alle Top Innovationen sind in der Jänner-Ausgabe von CASH – Das Handelsmagazin, ET 30.1.2020, zu finden)Für das Jahr 2020 kündigt Hunte bereits die nächste Produktinnovation an. Mit dem durgol WC-Reiniger möchte durgol die Entkalkung und Reinigung auf ein neues Anwendungsgebiet bringen. Die drei verschiedenen Varianten effective blue“, „intensive purple“ und „eco green“ sollen im Laufe des Jahres im Handel erhältlich sein und für ein saubere Toilette und eine mühelose sowie hygienische Kalkentfernung sorgen.