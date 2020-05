... und mit ihm der Start in die heurige Grillsaison.

Obwohl Grillen zunehmend zu einem Ganzjahresthema wird, haben Grillfleisch, Beilagen, Saucen und Co. in den nächsten Monaten Hochsaison.Wie sich die Segmente Saucen, Beilagen und Kräuter entwickeln, welche Trends derzeit "in" sind und welche Neuheiten zu haben sind, hat CASH für Sie bei den Herstellern in unserem E-Special zusammengefasst.